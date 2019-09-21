Армия и оружие
Российская газетаТрамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США
Американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительного контингента военных на Ближний Восток. "Силы будут сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне", - заявил министр обороны США Марк Эспер. Он отметил, что за помощью обратилась Саудовская Аравия.
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Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
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Глава Объединенного комитета начальника штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система ПВО и ПРО в мире, в том числе американская MIM-104 Patriot, не способна отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии, когда дроны совершили нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco.
Газета.Ru 07:44
Общество
Ирина Шейк появилась на публике в расстегнутом платье
Русская модель Ирина Шейк сегодня является одной из самых востребованных манекенщиц в миру высокой моды.
Bimru.ru 08:07
Армия и оружие
США разместили в Персидском заливе эсминец с системой ПРО
Телеканал CBS передал в субботу, что США разместили в Персидском заливе эсминец USS Nitze, оснащенной системой противоракетной обороны Aegis.
Московский Комсомолец 06:43
Происшествия
Два сотрудника Росгвардии покончили с собой
Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.
BFM.ru 05:16
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Financial Times узнала о квантовом превосходстве Google
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Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
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Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости вчера в 09:26
Политика
Трамп назначил Роберта О’Брайена советником по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп объявил о назначении на пост советника по национальной безопасности Роберта О'Брайена.
Страна Советов on-line 19 сентября в 06:02
Политика
На штурм Зоны-51 приехали более 2 тысяч человек
Более двух тысяч человек приехали на штурм секретной военной базы "Зона 51" в американском штате Невада.
Газета.Ru вчера в 22:59
Здоровье
Женщина под Томском в 54 года родила пятого ребенка
РЕН ТВ вчера в 08:21
Политика
В Киеве решили продать крейсер «Украина»
Киевские власти приняли решение о продаже крейсера "Украина".
РЕН ТВ вчера в 20:07
Происшествия
В Одесской области девять человек погибли в ДТП с маршруткой
Девять человек, по предварительным данным, погибли, двое получили травмы в результате столкновения маршрутки и грузовика в Одесской области, сообщила пресс-служба МВД Украины.
РИА Новости 08:48
Армия и оружие
Генштаб Украины разрабатывает план разведения сил в Донбассе
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил о том, что генеральный штаб вооруженных сил Украины разрабатывает план разведения сил от линии разграничения в Донбассе.
iReactor 07:58
Космос
Источники: модуль «Наука» запустят к МКС со штатными баками
Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" будет запущен к Международной космической станции (МКС) со своими штатными баками, установка переделанных баков от разгонного блока "Фрегат" не потребуется.
ТАСС 18 сентября в 18:01
Армия и оружие
Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
Культура
«Иные миры» Никаса Сафронова открылись в Москве
19 сентября в Москве состоялось открытие выставки Никаса Сафронова "Иные миры".
Московский Комсомолец 03:30
Общество
Глава Совета муфтиев России назвал число мусульман в Москве
Гайнутдин отметил, что если в советские годы на праздничные намазы Ураза-байрам и Курбан-байрам в Москве собирались до 35 тыс. верующих, то сейчас — 130 тыс. только в Соборной мечети.
Известия 19 сентября в 18:31
Шоу-бизнес
Трудное счастье: Ольга Погодина рассказала о встрече с третьим мужем
Со своим последним мужем, режиссером и продюсером Алексеем Пимановым, Погодина познакомилась перед съемками фильма «Три дня в Одессе».
Телепрограмма 05:35
Политика
Скабеева ответила поглумившейся над Россией украинской журналистке
Журналистка Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» резко отреагировала на заявление украинской журналистки Янины Соколовской о том, что Украина глумится над Россией, «труп» которой проплывает мимо.
Известия 08:44
Политика
Вместо новой украинской делегации на сессию ПАСЕ поедет старая
По словам Гончаренко, Украина не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, и таким образом действующим остается старый состав делегации.
Вести.Ru 07:28
Политика
«Нафтогаз» готовится к остановке транзита российского газа
В четверг вечером по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе министр энергетики России Александр Новак сообщил, что состоявшиеся трехсторонние консультации по газу с участием Украины и Евросоюза прошли в положительном ключе.
Московский Комсомолец 19 сентября в 23:58
Автоспорт
На болиде Квята заменят силовую установку
На болиде российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята заменят силовую установку, сообщает пресс-служба итальянской команды в «Твиттере».
Чемпионат 07:29
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым
Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон.
Коммерсантъ вчера в 13:35
Футбол
«Ну и?» от Карпина слышу каждый день!» Узбекский Месси разрывает РПЛ даже в шапке для плавания
Корреспондент Sport24 Ярослав Кулемин встретился с Шомуродовым на клубной базе и поговорил о том, как не отчаяться, когда ничего не получается, советах Валерия Карпина и вере в Фрэнка Лэмпарда.
Sport24.ru 07:22
Происшествия
Беспилотник упал в Рязанской области
Газета.Ru 04:15