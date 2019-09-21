Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаТрамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США

Американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительного контингента военных на Ближний Восток. "Силы будут сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне", - заявил министр обороны США Марк Эспер. Он отметил, что за помощью обратилась Саудовская Аравия.
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США направят на Ближний восток дополнительные войска

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Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток

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WP: Трамп считает действия США на Украине бессмысленными

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