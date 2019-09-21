Армия и оружие
Российская газетаТрамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США
Американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительного контингента военных на Ближний Восток. "Силы будут сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне", - заявил министр обороны США Марк Эспер. Он отметил, что за помощью обратилась Саудовская Аравия.
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Спорт
В Волгограде прошел «Цифровой забег»
ИА Городские вести. Волгоград 04:42
Политика
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.
Газета.Ru 07:22
Футбол
РФС не разрешил Кокорину участвовать в чемпионате России
Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России.
Дождь вчера в 10:03
Армия и оружие
Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию
Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
Avia.pro вчера в 04:57
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма вчера в 01:24
Происшествия
Два офицера Росгвардии покончили с собой
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.
Lenta.ru 05:07
Авто
Российский автопром готовится к новому кризису
В условиях продолжающегося падения спроса на новые машины российские автозаводы начали сокращать объемы производства.
Российская газета 06:43
Армия и оружие
В Пентагоне оправдались за провал американских систем Patriot
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд прокомментировал ситуацию с американскими системами противоракетной обороны (ПРО) Patriot, которые ранее не смогли отразить ракетный удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии.
Известия 07:11
Игры
The Guardian составила топ-50 игр XXI века
Британское издание The Guardian составило список лучших игр, созданных в XXI веке. Его возглавила Minecraft, выпущенная в 2009 году.
News.ru 19 сентября в 11:54
Шоу-бизнес
«Помогу»: Волочкова пообещала научить Бузову садиться на шпагат
Балерина прокомментировала танец телеведущей в Instagram. Анастасия Волочкова обещала научить садиться на шпагат телеведущую Ольгу Бузову.
Пятый канал 00:53
Политика
Скабеева ответила на слова украинской журналистки о «трупе» России
Телеведущая Ольга Скабеева ответила украинской журналистке Янине Соколовской на слова о проплывающем «трупе» России.
РБК 05:58
Политика
WP: Трамп считает действия США на Украине бессмысленными
Президент США Дональд Трамп оценил политику Вашингтона на Украине, сообщила газета Washington post.
РИА Новости 03:08
Происшествия
Двух сотрудников спецсвязи застрелили в Брянске
Время Пресс вчера в 08:52
Гаджеты
В столице стартовали продажи iPhone 11
Molnet.ru вчера в 03:55
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27
Происшествия
Якутский шаман записал первое обращение к сторонникам после задержания
News.ru вчера в 09:11
Гаджеты
Представлен смартфон Huawei Mate 30 Pro
Новый смартфон Huawei Mate 30 Pro пришел на смену Mate 20 Pro и занял в «иерархии» место на ступеньку выше P30 Pro.
Naked Science вчера в 07:17
Происшествия
Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали
Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
RT на русском вчера в 20:10
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
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Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Экономика
Красная рыба в России подорожала из-за снижения вылова
Как сообщает РБК, 16 сентября горбуша (самый распространенный как по численности популяции, так и по объемам вылова вид тихоокеанского лосося) подорожала на 30% по сравнению с сентябрем прошлого года.
Известия 19 сентября в 03:32
Хоккей
Капитан «Автомобилиста» Доус стал самым результативным легионером КХЛ
Казахстанский нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус стал самым результативным легионером в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а также вошел в пятерку лучших бомбардиров турнира.
Sportbox.RU 05:05
Наука
Google создал самый мощный компьютер в мире
Газета.Ru 05:42
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Происшествия
В Рыбинске многодетной матери изуродовали лицо и убили
Регион online вчера в 10:32
Политика
Хуситы заявили о прекращении атак на Саудовскую Аравию
Захватившие власть на севере Йемена повстанцы из движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили о прекращении авиаударов с беспилотников по Саудовской Аравии, повстанцы ожидают аналогичного шага от Эр-Рияда.
Взгляд.ру вчера в 14:53
Игры
В Epic Games Store бесплатно отдают 6 игр про Бэтмена
В Epic Games Store до конца следующей недели бесплатно раздают сразу шесть игр, которые посвящены супергерою.
Inc-news.ru вчера в 07:22
Политика
Украина начала строить новые пункты пропуска на границе с Крымом
Украина строит новые контроль-пропускные пункты на границе с Крымом.
Krym.News вчера в 22:43