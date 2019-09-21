Армия и оружие
Российская газетаТрамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США
Американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительного контингента военных на Ближний Восток. "Силы будут сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне", - заявил министр обороны США Марк Эспер. Он отметил, что за помощью обратилась Саудовская Аравия.
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Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
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Американскую разведку обеспокоил разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Первые кадры со съемок фильма «Вечные» с Джоли появились в Сети
Съемки супергеройского блокбастера от компании Marvel "Вечные" с Анджелиной Джоли в роли Тены проходят сейчас в Великобритании, издание Daily Mail сообщает, что в Сети уже появились первые фото со съемочной площадки, но в плохом качестве.
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В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
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На Украине неизвестные заблокировали вагоны с углем во Львовской области
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У Зеленского займутся законодательной легитимацией формулы Штайнмайера
Сама по себе формула Штайнмайера не является нормативно-правовым актом, но она может лечь в основу будущего законопроекта.
Новостной фронт 09:29
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Два сотрудника Росгвардии покончили с собой
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BFM.ru 05:16
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Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие
Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
RT на русском 11:30
Происшествия
Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области
В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM 08:55
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
Российская газета 07:21
Культура
Шустер подаст в суд на Коломойского
Известный телеведущий Савик Шустер сообщил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
Газета.Ru 06:08
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14-летняя теннисистка прилетела в Москву и пропала
14-летняя абхазская теннисистка Эрика Кварчия пропала в Москве.
Lenta.ru 11:48
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Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
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Галкин восхитил красотой дома, в который возвращается Пугачева Алла Борисовна с Гарри и Лизой на днях прилетают в Москвы.
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В МЧС Крыма сообщили о возгорании в Космо-Дамиановском монастыре в Алуште. Об этом говорится на сайте регионального отделения ведомства.
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Армия и оружие
Опубликовано видео успешного пуска ракеты комплекса «Искандер-М»
Накануне в Казахстане наши расчеты комплексов "Искандер-М" нанесли ракетный удар по лагерю условных террористов, который находился на расстоянии в сотни километров.
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Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.
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В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
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Андрей Замковой стал чемпионом мира по боксу
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Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
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Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.
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Павла Устинова освободили из СИЗО
ТАСС вчера в 06:34
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Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
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