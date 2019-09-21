Армия и оружие
Российская газетаТрамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США
Американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительного контингента военных на Ближний Восток. "Силы будут сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне", - заявил министр обороны США Марк Эспер. Он отметил, что за помощью обратилась Саудовская Аравия.
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Политолог назвал отправку американских военных на Ближний Восток «битвой за мировую гегемонию»
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