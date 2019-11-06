с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп утвердил план расширенной военной миссии США, целью которой является обеспечение безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии. Об этом сообщает AP, ссылаясь на источники.

Трамп одобрил план военной миссии США по защите нефти в Сирии

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