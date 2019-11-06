Армия и оружие
Газета.RuТрамп одобрил план военной миссии США по защите нефти в Сирии
Президент США Дональд Трамп утвердил план расширенной военной миссии США, целью которой является обеспечение безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии. Об этом сообщает AP, ссылаясь на источники.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп утвердил расширенную военную миссию для обеспечения безопасности нефтяных месторождений на всей территории Восточной Сирии, сообщило агентство AP со ссылкой на источники.Коммерсантъвчера в 22:25
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