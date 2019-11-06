Армия и оружие

Пятый каналПятый каналТрамп одобрил расширение военной миссии США по защите нефти в Сирии

Дональд Трамп одобрил расширение военной миссии США по охране нефтяных месторождений в Сирии. Об этом сообщает Associated Press. Согласно плану, около тысячи американских военных будут контролировать 150 километров сирийской территории, на которой сейчас находятся курды.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп утвердил расширенную военную миссию для обеспечения безопасности нефтяных месторождений на всей территории Восточной Сирии, сообщило агентство AP
 со ссылкой на источники.
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