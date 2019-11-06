с чего всё началось

Дональд Трамп одобрил расширение военной миссии США по охране нефтяных месторождений в Сирии. Об этом сообщает Associated Press. Согласно плану, около тысячи американских военных будут контролировать 150 километров сирийской территории, на которой сейчас находятся курды.

Трамп одобрил расширение военной миссии США по защите нефти в Сирии

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Политика МИД РФ не поддерживает лишение Deutsche Welle аккредитации Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России посчитала сообщения DW нарушением законов России.

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Авто Названы способы определить реальный пробег автомобиля Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.

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Гаджеты Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch Китайская компания Xiaomi на специальном мероприятии продемонстрировала свои первые умные часы Mi Watch.

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Футбол Сёмин рассказал о состоянии «Локомотива» перед матчем с «Ювентусом» Матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов между российским футбольным клубом «Локомотив» и итальянским «Ювентусом» пройдёт 6 ноября в Москве на «РЖД Арене» в 20:55 мск.

Происшествия Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

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Общество Названы российские регионы с самыми аварийными дорогами Самыми безопасными в России оказались дороги Омской области — регион получил 86,7 балла.

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Политика WSJ: Запад испугался интеграции России и Белоруссии Страны Запада испытывают тревогу в связи с укреплением Союзного государства России и Белоруссии.