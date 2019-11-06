Армия и оружие
ИзвестияТрамп одобрил расширенную военную миссию США по защите нефти в Сирии
Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Associated Press.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп утвердил расширенную военную миссию для обеспечения безопасности нефтяных месторождений на всей территории Восточной Сирии, сообщило агентство AP со ссылкой на источники.Коммерсантъвчера в 22:25
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Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
РИА Новости 00:53
Политика
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:13
Культура
Умер критик и литературовед Лев Аннинский
RT на русском 05:39
Политика
Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
У Сербии нет денег на покупку российской системы ПВО С-400, заявил глава государства Александр Вучич в эфире национального телевидения.
РИА Новости 01:33
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Энергетика
«Газпром» назвал условие для сделки с Киевом по транзиту газа
В «Газпроме» заявили, что новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен только при взаимном отказе двух стран от претензий в газовой сфере, в том числе наложенный Киевом антимонопольный штраф.
RT на русском 06:54
Происшествия
Михаила Светова вызвали на допрос в СК
Член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов вызван на допрос в Следственный комитет, заявил ТАСС в среду председатель организации Сергей Бойко.
ТАСС 05:34
Политика
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он находится в шоковом состоянии от результатов работы харьковского танкового завода имени В. А. Малышева.
REGNUM 07:48
Здоровье
Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью
Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.
Bimru.ru 00:03
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ
Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 02:50
Футбол
«Локомотив» определился с формой на матч против «Ювентуса»
«Локомотив» в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» сыграет в гостевом комплекте формы.
Sport24.ru 02:58
Политика
Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Lenta.ru 06:27
Культура
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Радио Sputnik 04:44
Здоровье
Терпевший боль подросток из Кемерова оказался болен раком
Юный житель областного центра долгое время стеснялся говорить родителям о сильной боли в плече и пожалел: врачи при обследовании обнаружили серьезное заболевание.
VSE42.RU 00:25
Общество
У «Дождя» сменится главный редактор
Журналистка Александра Перепелова 31 декабря покинет должность главного редактора телеканала «Дождь», который она занимала с 2017 года.
РБК 05:51
Происшествия
Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки
Майор столичной полиции попытался съесть 10 тысяч рублей во время задержания.
Вести.Ru 07:19
Футбол
В Хорватии футболист был удалён после того, как пнул курицу
Футболист «НК Еленград» Иван Газдек в одном из матчей своей команды в полупрофессиональной лиге Хорватии был удалён после того, как пнул курицу.
RT на русском 06:15
Политика
В МИД заявили об отказе работать с США по сирийской нефти
Ранее AP со ссылкой на источники сообщило, что Трамп одобрил план, по которому американские военные будут защищать бóльшую часть территории от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки, подконтрольной курдам.
РБК 05:00
Экономика
Венесуэла сократила долг перед «Роснефтью»
Государственная нефтедобывающая компания Венесуэлы PDVSA к 30 сентября 2019 сократила долг перед «Роснефтью» до 0,8 млрд долларов, сообщила российская компания.
Взгляд.ру 07:35
Общество
Россияне согласились больше работать ради четырехдневной недели
40% респондентов заявили, что готовы работать интенсивнее.
Известия вчера в 12:00
Политика
В Кремле прокомментировали возможную отмену ЕГЭ
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в ближайшем будущем ЕГЭ для школьников в стране не может быть отменен, сообщает «Свободная пресса».
Национальная служба новостей 06:21
Хоккей
Известны сочетания звеньев сборной России перед первым матчем на Кубке Карьяла
Стали известны сочетания звеньев на тренировке сборной России в преддверии первого этапа Евротура — Кубка Карьяла, сообщает корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
Чемпионат 07:30
Армия и оружие
Лавров оценил антироссийские планы НАТО в Средиземноморье
По словам Лаврова, Москва озабочена ситуацией в Восточном Средиземноморье из-за действий США и НАТО, которые наращивают свое военное присутствие в регионе «с откровенным антироссийским намерением».
Lenta.ru 07:00
Экономика
Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль
Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.
РИА Новости 07:17
Космос
Стеклянный шар будет запущен в космос перед Новым годом
Inc-news.ru 04 ноября в 05:29
Происшествия
Суд заочно арестовал задержанного в Италии топ-менеджера ОДК Коршунова
Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест задержанного в Италии топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
РИА Новости 05:49
Общество
«Алиса» выучила первый иностранный язык
«Алиса», голосовой помощник компании «Яндекс» выучила первый иностранный язык, сообщают «Ведомости».
Computerworld Россия 05:42
Футбол
Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины
RT на русском 03:33