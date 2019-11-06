с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Associated Press.

Трамп одобрил расширенную военную миссию США по защите нефти в Сирии

Политика Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политика Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400 У Сербии нет денег на покупку российской системы ПВО С-400, заявил глава государства Александр Вучич в эфире национального телевидения.

Общество МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.

Энергетика «Газпром» назвал условие для сделки с Киевом по транзиту газа В «Газпроме» заявили, что новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен только при взаимном отказе двух стран от претензий в газовой сфере, в том числе наложенный Киевом антимонопольный штраф.

Происшествия Михаила Светова вызвали на допрос в СК Член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов вызван на допрос в Следственный комитет, заявил ТАСС в среду председатель организации Сергей Бойко.

Политика Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он находится в шоковом состоянии от результатов работы харьковского танкового завода имени В. А. Малышева.

Здоровье Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.

Происшествия Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

Футбол «Локомотив» определился с формой на матч против «Ювентуса» «Локомотив» в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» сыграет в гостевом комплекте формы.

Политика Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.

Здоровье Терпевший боль подросток из Кемерова оказался болен раком Юный житель областного центра долгое время стеснялся говорить родителям о сильной боли в плече и пожалел: врачи при обследовании обнаружили серьезное заболевание.

Общество У «Дождя» сменится главный редактор Журналистка Александра Перепелова 31 декабря покинет должность главного редактора телеканала «Дождь», который она занимала с 2017 года.

Происшествия Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки Майор столичной полиции попытался съесть 10 тысяч рублей во время задержания.

Футбол В Хорватии футболист был удалён после того, как пнул курицу Футболист «НК Еленград» Иван Газдек в одном из матчей своей команды в полупрофессиональной лиге Хорватии был удалён после того, как пнул курицу.

Политика В МИД заявили об отказе работать с США по сирийской нефти Ранее AP со ссылкой на источники сообщило, что Трамп одобрил план, по которому американские военные будут защищать бóльшую часть территории от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки, подконтрольной курдам.

Экономика Венесуэла сократила долг перед «Роснефтью» Государственная нефтедобывающая компания Венесуэлы PDVSA к 30 сентября 2019 сократила долг перед «Роснефтью» до 0,8 млрд долларов, сообщила российская компания.

Политика В Кремле прокомментировали возможную отмену ЕГЭ Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в ближайшем будущем ЕГЭ для школьников в стране не может быть отменен, сообщает «Свободная пресса».

Хоккей Известны сочетания звеньев сборной России перед первым матчем на Кубке Карьяла Стали известны сочетания звеньев на тренировке сборной России в преддверии первого этапа Евротура — Кубка Карьяла, сообщает корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Армия и оружие Лавров оценил антироссийские планы НАТО в Средиземноморье По словам Лаврова, Москва озабочена ситуацией в Восточном Средиземноморье из-за действий США и НАТО, которые наращивают свое военное присутствие в регионе «с откровенным антироссийским намерением».

Экономика Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.

Происшествия Суд заочно арестовал задержанного в Италии топ-менеджера ОДК Коршунова Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест задержанного в Италии топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.