с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Associated Press.

Трамп одобрил расширенную военную миссию США по защите нефти в Сирии

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