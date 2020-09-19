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РБК
РБК

Трамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle

По данным агентства, выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп «дал благословение» на сделку между Oracle и китайской компанией ByteDance, которой принадлежит видеоприложение TikTok. Глава Белого дома отметил, что приобретение сервиса решает проблемы национальной безопасности США.В источнике
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Вести.Ru

Трамп не стал комментировать письмо с ядом

Вести.Ru02:46
Газета.Ru

Трамп хочет получить от Oracle $5 млрд за разрешение купить TikTok

Газета.Ru00:34
Коммерсантъ

Трамп одобрил приобретение Tiktok корпорацией Oracle

Коммерсантъ17:22
ТАСС

Оператор TikTok доволен, что с Oracle и Walmart устранили поводы для тревоги США

ТАСС20:29
РБК

Трамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle

РБК19:00
Lenta.ru

Трамп благословил покупку TikTok

Lenta.ru17:51
Интерфакс

В TikTok подтвердили сотрудничество с Oracle и Walmart в США

Интерфакс21:43

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости21:09
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«Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала плей-офф НХЛ

Российский форвард «Далласа» Александр Радулов записал на свой счет в матче результативную передачу, российский голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 35 из 36 бросков по своим воротам и был признан первой звездой игры.
REGNUM01:14

Причиной ДТП с тремя погибшими в Краснодаре стало превышение скорости

Ставшее причиной неуправляемого заноса превышение скорости привело к ДТП с тремя погибшими в Юбилейном микрорайоне Краснодара, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
ТАССвчера в 14:42
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В ВОЗ оценили вероятность повторного введения ограничений в России

"ВОЗ продолжает взаимодействовать с российскими учеными и властями и с нетерпением ждет возможности изучить детали испытания первой официально зарегистрированной в России вакцины", - добавила представитель ВОЗ.
Российская газета01:00
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Глава Европарламента принял российских пранкеров за Тихановскую

Российские пранкеры разыграли главу Европейского парламента Давида Сассоли, позвонив ему от имени бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и президента Литвы Гитанаса Науседы.
РИА Новостивчера в 08:52
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Киркоров резко ответил Баскову на «оправдания» за клип о Белоруссии

Певец Филипп Киркоров резко прокомментировал публикацию коллеги Николая Баскова, в которой он опровергает, что писал пост про участие в записи песни и клипа с цитатой президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Газета.Ruвчера в 14:56
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