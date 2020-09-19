По данным агентства, выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп «дал благословение» на сделку между Oracle и китайской компанией ByteDance, которой принадлежит видеоприложение TikTok. Глава Белого дома отметил, что приобретение сервиса решает проблемы национальной безопасности США.