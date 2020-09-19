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РБК
РБК

Трамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle

По данным агентства, выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп «дал благословение» на сделку между Oracle и китайской компанией ByteDance, которой принадлежит видеоприложение TikTok. Глава Белого дома отметил, что приобретение сервиса решает проблемы национальной безопасности США.В источнике
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Вести.Ru

Трамп не стал комментировать письмо с ядом

Вести.Ru02:46
Коммерсантъ

Трамп одобрил приобретение Tiktok корпорацией Oracle

Коммерсантъ17:22
Интерфакс

В TikTok подтвердили сотрудничество с Oracle и Walmart в США

Интерфакс21:43
ТАСС

Оператор TikTok доволен, что с Oracle и Walmart устранили поводы для тревоги США

ТАСС20:29
РБК

Трамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle

РБК19:00
Lenta.ru

Трамп благословил покупку TikTok

Lenta.ru17:51
Газета.Ru

Трамп хочет получить от Oracle $5 млрд за разрешение купить TikTok

Газета.Ru00:34

«Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала Кубка Стэнли

Одну результативную передачу у "Далласа" сделал российский нападающий Александр Радулов, а его соотечественник и одноклубник вратарь Антон Худобин отразил 35 бросков, в том числе 22 - в третьем периоде, и был признан первой звездой матча.
РИА Новости00:02

Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»

В случае остановки проекта «Северный поток — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) окажется под угрозой, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.
Известиявчера в 22:11
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За сутки в Алтайском крае от коронавируса умерли 6 человек

За минувшие 24 часа в Алтайском крае еще у 68 человек подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 122 пациентов, зарегистрировано 6 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти трех пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.comвчера в 02:36
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Эксперт сообщил об опасной тенденции с COVID-19 в регионах России

Количество регионов, где распространение COVID-19 имеет опасную тенденцию, увеличилось с середины августа с 12 до 20, между тем, ряд "красных" регионов перешли в "зеленые" категории, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
РИА Новости21:42
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Причиной ДТП с тремя погибшими в Краснодаре стало превышение скорости

Ставшее причиной неуправляемого заноса превышение скорости привело к ДТП с тремя погибшими в Юбилейном микрорайоне Краснодара, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
ТАССвчера в 14:42
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Toyota лидирует после 2-х часов «Ле-Мана»

Лидерами гонки после первых двух часов являются два спортпрототипа заводской команды Toyota – этому не помешало даже возникшее в конце первого часа гонки подозрение на прокол, из-за чего Себастьену Буэми (который делит автомобиль с Казуки Накаджимой и Брендоном Хартли) пришлось совершить внеплановый визит в боксы.
Motorsport.com Россиявчера в 10:47

Анна Седокова в третий раз вышла замуж

37-летняя Седокова вступает в брак в третий раз, у нее трое детей: 15-летняя дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича, девятилетняя Моника, которая родилась в браке с предпринимателем Максимом Чернявским, а также трехлетний сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова.
Известиявчера в 19:10
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