Трамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle
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В сентябре президент заявил, что сделка между ByteDance и Oracle не состоится, если китайская компания сохранит контрольный пакет акций в американском сегменте видеосервиса. С 20 сентября Министерство торговли США запретило скачивать TikTok в американских магазинах мобильных приложений.В источнике
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