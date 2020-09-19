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РБК
РБК

Трамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle

В сентябре президент заявил, что сделка между ByteDance и Oracle не состоится, если китайская компания сохранит контрольный пакет акций в американском сегменте видеосервиса. С 20 сентября Министерство торговли США запретило скачивать TikTok в американских магазинах мобильных приложений.В источнике
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РБК

Трамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle

РБК19:00
Интерфакс

Трамп одобрил покупку бизнеса TikTok в США компаниями Oracle и Walmart

Интерфакс18:32
Коммерсантъ

Трамп одобрил приобретение Tiktok корпорацией Oracle

Коммерсантъ17:22
Вести.Ru

Дональд Трамп одобрил покупку TikTok компанией Oracle

Вести.Ru17:57
Lenta.ru

Трамп благословил покупку TikTok

Lenta.ru17:51
ТАСС

Трамп заявил, что одобрил сделку по приобретению Tiktok компанией Oracle

ТАСС18:18
Известия

Трамп «благословил» покупку приложения TikTok компанией Oracle

Известия17:44

В Хабаровске прошел 11-й субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске состоялась очередная несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщает портал dvhab.ru.
РБКвчера в 03:37
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Под Уфой построят производственный комплекс за 320 млн рублей

В обязанности «ГазСтройИнвеста» по договору войдет строительство под ключ одноэтажного производственного корпуса площадью более 9,5 тыс. кв. м, административного — площадью 771 кв. м. Также подрядчик должен возвести насосную станцию, котельную, проложить наружную канализацию и водопровод, кроме того, в контракте пропишут и благоустройство территории.
РБК Уфавчера в 06:58