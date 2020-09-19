В сентябре президент заявил, что сделка между ByteDance и Oracle не состоится, если китайская компания сохранит контрольный пакет акций в американском сегменте видеосервиса. С 20 сентября Министерство торговли США запретило скачивать TikTok в американских магазинах мобильных приложений.