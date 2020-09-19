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РБК
РБК

Трамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle

По данным агентства, выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп «дал благословение» на сделку между Oracle и китайской компанией ByteDance, которой принадлежит видеоприложение TikTok. Глава Белого дома отметил, что приобретение сервиса решает проблемы национальной безопасности США.В источнике
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Газета.Ru

ByteDance рассчитывает получить от американских компаний $12 млрд за TikTok

Газета.Ru05:50
ТАСС

Bloomberg: ByteDance рассчитывает получить от Oracle и Walmart $12 млрд за TikTok

ТАСС04:38
Коммерсантъ

Трамп одобрил приобретение Tiktok корпорацией Oracle

Коммерсантъ17:22
Интерфакс

В TikTok подтвердили сотрудничество с Oracle и Walmart в США

Интерфакс21:43
РБК

Трамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle

РБК19:00
Lenta.ru

Трамп благословил покупку TikTok

Lenta.ru17:51
Вести.Ru

Трамп не стал комментировать письмо с ядом

Вести.Ru02:46

Один из главарей террористов задержан в Багдаде

Уточняется, что сотрудники управления национальной безопасности по Багдаду устроили засаду и задержали одного из лидеров террористов, который готовил теракты на Арбаин (ежегодное поминальное шествие шиитов на сороковой день траура Ашура), передает РИА Новости.
Вестник Кавказа05:44

За сутки в Алтайском крае коронавирусом заболели 73 человека, 6 умерли

За прошедшие 24 часа в Алтайском крае еще у 73 человек подтвержден диагноз «коронавирус», переболели — 66 пациентов, зарегистрировано 6 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти трех пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com02:25
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Трамп назвал Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие на основании информации о подобных технологиях, полученной от администрации его предшественника Барака Обамы.
Газета.Ruвчера в 03:37
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Киркоров резко ответил Баскову на «оправдания» за клип о Белоруссии

Певец Филипп Киркоров резко прокомментировал публикацию коллеги Николая Баскова, в которой он опровергает, что писал пост про участие в записи песни и клипа с цитатой президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Газета.Ruвчера в 14:56
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«Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала плей-офф НХЛ

Российский форвард «Далласа» Александр Радулов записал на свой счет в матче результативную передачу, российский голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 35 из 36 бросков по своим воротам и был признан первой звездой игры.
REGNUM01:14
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Глава Европарламента принял российских пранкеров за Тихановскую

Российские пранкеры разыграли главу Европейского парламента Давида Сассоли, позвонив ему от имени бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и президента Литвы Гитанаса Науседы.
РИА Новостивчера в 08:52
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