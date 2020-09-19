Трамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle
Смотрите также
На моряков Балтфлота завели дело из-за святой воды
Дочь Успенской из-за неадекватного поведения подозревают в наркомании
Российские Ту-160 установили мировой рекорд по дальности полета
В США два человека погибли при стрельбе в штате Нью-Йорк
Объявлены победители российского фестиваля «Кинотавр» 2020 года
В Петербурге выбрали автора концепции парка «Тучков буян»
Взрослые разделись перед детьми догола во время телешоу в Дании
Трамп обвинил Россию в краже данных при создании сверхзвукового оружия
Россияне в условиях снижения курса рубля стали чаще покупать валюту
В российских регионах выпал первый снег
Из-за желающих выехать мигрантов в районах Башкирии ввели ограничения
В США с 20 сентября запретят TikTok и WeChat
Трамп назвал условие одобрения сделки Oracle по покупке TikTok
ByteDance оспорила в суде решение о запрете TikTok в США
Трамп заявил, что сделка по TikTok может быть закрыта очень быстро
Задержанных на женском марше в Минске начали отпускать из РУВД
National Interest оценил шансы США против российского «Авангарда»
Трамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle
Российские Ту-160 установили мировой рекорд по дальности полета
В сентябре президент заявил, что сделка между ByteDance и Oracle не состоится, если китайская компания сохранит контрольный пакет акций в американском сегменте видеосервиса. С 20 сентября Министерство торговли США запретило скачивать TikTok в американских магазинах мобильных приложений.В источнике
Подробнее о событии