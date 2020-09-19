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РБК
РБК

Трамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle

В сентябре президент заявил, что сделка между ByteDance и Oracle не состоится, если китайская компания сохранит контрольный пакет акций в американском сегменте видеосервиса. С 20 сентября Министерство торговли США запретило скачивать TikTok в американских магазинах мобильных приложений.В источнике
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ТАСС

Оператор TikTok доволен, что с Oracle и Walmart устранили поводы для тревоги США

ТАСС20:29
Коммерсантъ

Трамп одобрил приобретение Tiktok корпорацией Oracle

Коммерсантъ17:22
Газета.Ru

TikTok подтверждает сотрудничество с Oracle в сфере безопасности данных

Газета.Ru19:52
Интерфакс

Трамп одобрил покупку бизнеса TikTok в США компаниями Oracle и Walmart

Интерфакс18:32
Российская газета

Трамп «благословил» покупку TikTok корпорацией Oracle

Российская газета18:07
Lenta.ru

Трамп благословил покупку TikTok

Lenta.ru17:51
РБК

Трамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle

РБК19:00

«Реал» объявил об уходе Гарета Бейла в «Тоттенхэм» на правах аренды

Валлийский футболист Гарет Бейл вернулся в лондонский "Тоттенхэм Хотспур" из мадридского "Реала", перейдя в английскую команду на правах аренды, сообщается на официальном сайте клуба из столицы Испании.
РИА Новостивчера в 13:20

Банкиры предложили механизмы блокировки средств санкционных лиц

"Представители банков высказали свои предложения по механизмам замораживания и разблокировки денежных средств и иного имущества, формирования критериев перечня блокируемых лиц, а также применения к кредитным организациям санкций за нарушение требований по применению специальных экономических мер", - сообщили в пресс-службе.
ТАССвчера в 01:09

Трамп обвинил Россию в краже данных при создании сверхзвукового оружия

Американский глава Дональд Трамп в очередной раз обвинил Россию в том, что ее военные разработчики создали сверхзвуковое оружие, получив сведения об аналогичном производстве от администрации экс-президента Барака Обамы.
Российский Диалогвчера в 03:25
1,7K

В Самарской области не вводят ограничения, но ужесточают контроль

Медики заявляют о том, что рост числа заразившихся жителей Самарской области происходит во многом из-за "ослабленной санитарной настороженности": люди не надевают маски, охотно вступают в социальные контакты, полагая, что опасность миновала.
СитиТрафиквчера в 00:35
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