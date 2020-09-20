Политика

РБКРБКТрамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle

По данным агентства, выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп «дал благословение» на сделку между Oracle и китайской компанией ByteDance, которой принадлежит видеоприложение TikTok. Глава Белого дома отметил, что приобретение сервиса решает проблемы национальной безопасности США.
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ByteDance впервые слышит о выплате $5 млрд за разрешение купить TikTok

Газета.Ru00:46

В TikTok подтвердили сотрудничество с Oracle и Walmart в США

Интерфаксвчера в 21:43

Трамп одобрил приобретение Tiktok корпорацией Oracle

Коммерсантъвчера в 17:22

Трамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle

РБКвчера в 19:00

Трамп «благословил» покупку TikTok корпорацией Oracle

Российская газетавчера в 18:07

Трамп благословил покупку TikTok

Lenta.ruвчера в 17:51

Оператор TikTok доволен, что с Oracle и Walmart устранили поводы для тревоги США

ТАССвчера в 20:29
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Автоматически обработано 7415 источников, обновлено в 01:32, Ашберн
Общество

В США вводится запрет на WeChat и TikTok

Указ основан на необходимости защиты американских национальных интересов.
Evo-rus.com вчера в 04:08
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Политика

Помпео объявил о возобновлении санкций ООН против Ирана

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил о возобновлении действия санкций ООН против Ирана несмотря на то, что в самой организации c этим не согласны.
Известия вчера в 21:36
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Общество

Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг

«Принадлежащий Венесуэле крупнейший супертанкер перешел под российский флаг», – говорится в сообщении.
Ведомости 18 сентября в 04:59
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Единоборства

В турнире UFC Fight Night Ковингтон победил Вудли техническим нокаутом

Главным боем вечера был поединок бывшего чемпиона лиги в полусреднем весе Тайрона Вудли с бывшим временным чемпионом промоушена в полусреднем весе Колби Ковингтоном.
ProstoProSport вчера в 23:37
Общество

Испанский журналист рассказал о «бесконечном» путешествии по Транссибу

РИА Новости вчера в 22:18
Шоу-бизнес

Назван размер пенсии популярных телеведущих в России

Главный знаток природы и животных всего мира Николай Дроздов получает пенсию в размере 30 тысяч рублей.
Пятый канал 01:14
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Армия и оружие

Обнародовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США

В ходе учебных маневров артиллерийская установка AGS (Advanced Gun System) калибра 155 мм, установленная на самоходную гаубицу M110 Howitzer, вышла на перехват цели - BQM-167 Skeeter, которая играла роль российской крылатой ракеты.
Вечерний курьер вчера в 15:44
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Экономика

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости вчера в 21:09
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Происшествия

В Челнах арестован подозреваемый в зверском убийстве с помощью собаки

Российская газета вчера в 05:08
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Общество

В России впервые с июля выявили 6 тысяч случаев коронавируса

В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили сегодня, что за минувшие сутки на территории России диагностировали 6 065 новых случаев заражения.
Моя Москва.онлайн вчера в 04:04
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Шоу-бизнес

Дочь Успенской подозревают в наркомании из-за неадекватного поведения

Татьяна Плаксина, дочь звезды российской эстрады Любови Успенской, подозревается в употреблении наркотических средств.
CT news вчера в 05:06
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Общество

Сестра ведущего «Русского лото» Михаила Борисова опровергла его смерть

Коммерсантъ вчера в 17:01
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Шоу-бизнес

Волочкова показала откровенное фото с рукой Джигурды на груди

Анастасия Волочкова призналась, что поиграла с Никитой Джигурдой в «Красавицу и чудовище».
Территория новостей вчера в 10:53
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Шоу-бизнес

Петросян назвал причину развода со Степаненко

Петросян назвал причину развода со Степаненко Евгений Ваганович впервые прямо сказал, что стало причиной расторжения брака с бывшей супругой.
Экспресс газета вчера в 05:35
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Фигурное катание

Фигуристка Щербакова выиграла в короткой программе на Кубке России

Телеканал 360° вчера в 10:33
Здоровье

Что ты в рот тянешь? Пять популярных вопросов о ваших любимых продуктах

Что скрывается в вашей любимой каше Когда открываешь для себя мир еды со стороны человека, который хочет во всём разобраться, появляется множество вопросов.
НГС.Кемерово вчера в 22:00
Общество

Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (г. Сеул)», — сказано в сообщении.
Известия 18 сентября в 15:18
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Политика

Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»

В случае остановки проекта «Северный поток — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) окажется под угрозой, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.
Известия 18 сентября в 22:11
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Происшествия

81 новый случай коронавируса выявлен в Удмуртии за сутки

В республике выявлен 81 новый случай коронавирусной инфекции. ⠀ Заболели 48 ижевчан, 7 жителей Красногорского района, 6 жителей Воткинска, 5 жителей Глазова, 4 жителей Дебесского района, 3 жителей Игринского района, по два случая выявлено в Воткинском, Завьяловском и Сарапульском районах, по одному заболевшему зарегистрировано в Глазовском и Киясовском районах.
Моя Удмуртия 01:06
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Наука

Массовых вымираний на Земле оказалось шесть

Произошло и так называемое Карнийское плювиальное событие. В результате этого события на Земле резко сократилось биологическое разнообразие.
ToDay News Ufa 17 сентября в 10:31
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Общество

Вирусолог заявил о необычности распространения коронавируса в России

Эпидемия коронавируса развивается в России не так, как в других странах, заявил вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи академик РАН Феликс Ершов.
RT на русском 00:26
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Общество

В Минске на акции протеста прошли задержания

В Минске на несанкционированной акции протеста прошли задержания, несколько участников доставлены для разбирательства в территориальные отделения милиции, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД минского горисполкома Наталья Ганусевич.
RT на русском вчера в 11:05
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Политика

В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.
REGNUM вчера в 00:44
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Шоу-бизнес

Рита Дакота застряла в Турции из-за теста на коронавирус

Lenta.ru вчера в 23:25
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Шоу-бизнес

Наталья Водянова вышла замуж за миллиардера Антуана Арно

Модель Наталья Водянова и миллиардер Антуан Арно официально стали мужем и женой.
Известия вчера в 14:16
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Футбол

«Зенит» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

До сегодняшней встречи в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги за всю новейшую историю команды играли друг с другом 19 раз, и лишь дважды екатеринбуржцы смогли отнять очки у сине-бело-голубых, сыграв вничью.
Газета.Ru вчера в 12:36
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Общество

Из-за желающих выехать мигрантов в районах Башкирии ввели ограничения

Решение принято из-за скопившихся в приграничных районах республики граждан Киргизии, которые не могут пересечь российско-казахстанскую границу из-за ограничений по COVID-19.
Интерфакс вчера в 04:51
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Политика

Трамп обвинил Россию в краже технологий гиперзвукового оружия

Ведомости вчера в 03:35
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Общество

Названы семь самых полезных и дешевых продуктов

Диетолог Кристина Андерссон назвала семь недорогих и полезных продуктов, пишет Svenska Dagbladet. Врач советует добавлять в рацион лук.
РИА Новости 00:24
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Космос

Япония потратит $770 млн на участие в проекте по освоению Луны

Япония потратит 770 миллионов долларов (около 80 миллиардов иен) на участие в проекте по освоению Луны.
Piter.tv вчера в 04:21
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