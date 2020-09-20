Политика
РБКТрамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle
По данным агентства, выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп «дал благословение» на сделку между Oracle и китайской компанией ByteDance, которой принадлежит видеоприложение TikTok. Глава Белого дома отметил, что приобретение сервиса решает проблемы национальной безопасности США.
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Общество
В США вводится запрет на WeChat и TikTok
Указ основан на необходимости защиты американских национальных интересов.
Evo-rus.com вчера в 04:08
Политика
Помпео объявил о возобновлении санкций ООН против Ирана
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил о возобновлении действия санкций ООН против Ирана несмотря на то, что в самой организации c этим не согласны.
Известия вчера в 21:36
Общество
Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг
«Принадлежащий Венесуэле крупнейший супертанкер перешел под российский флаг», – говорится в сообщении.
Ведомости 18 сентября в 04:59
Единоборства
В турнире UFC Fight Night Ковингтон победил Вудли техническим нокаутом
Главным боем вечера был поединок бывшего чемпиона лиги в полусреднем весе Тайрона Вудли с бывшим временным чемпионом промоушена в полусреднем весе Колби Ковингтоном.
ProstoProSport вчера в 23:37
Общество
Испанский журналист рассказал о «бесконечном» путешествии по Транссибу
РИА Новости вчера в 22:18
Шоу-бизнес
Назван размер пенсии популярных телеведущих в России
Главный знаток природы и животных всего мира Николай Дроздов получает пенсию в размере 30 тысяч рублей.
Пятый канал 01:14
Армия и оружие
Обнародовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
В ходе учебных маневров артиллерийская установка AGS (Advanced Gun System) калибра 155 мм, установленная на самоходную гаубицу M110 Howitzer, вышла на перехват цели - BQM-167 Skeeter, которая играла роль российской крылатой ракеты.
Вечерний курьер вчера в 15:44
Экономика
В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России
Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости вчера в 21:09
Происшествия
В Челнах арестован подозреваемый в зверском убийстве с помощью собаки
Российская газета вчера в 05:08
Общество
В России впервые с июля выявили 6 тысяч случаев коронавируса
В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили сегодня, что за минувшие сутки на территории России диагностировали 6 065 новых случаев заражения.
Моя Москва.онлайн вчера в 04:04
Шоу-бизнес
Дочь Успенской подозревают в наркомании из-за неадекватного поведения
Татьяна Плаксина, дочь звезды российской эстрады Любови Успенской, подозревается в употреблении наркотических средств.
CT news вчера в 05:06
Общество
Сестра ведущего «Русского лото» Михаила Борисова опровергла его смерть
Коммерсантъ вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Волочкова показала откровенное фото с рукой Джигурды на груди
Анастасия Волочкова призналась, что поиграла с Никитой Джигурдой в «Красавицу и чудовище».
Территория новостей вчера в 10:53
Шоу-бизнес
Петросян назвал причину развода со Степаненко
Петросян назвал причину развода со Степаненко Евгений Ваганович впервые прямо сказал, что стало причиной расторжения брака с бывшей супругой.
Экспресс газета вчера в 05:35
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова выиграла в короткой программе на Кубке России
Телеканал 360° вчера в 10:33
Здоровье
Что ты в рот тянешь? Пять популярных вопросов о ваших любимых продуктах
Что скрывается в вашей любимой каше Когда открываешь для себя мир еды со стороны человека, который хочет во всём разобраться, появляется множество вопросов.
НГС.Кемерово вчера в 22:00
Общество
Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября
«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (г. Сеул)», — сказано в сообщении.
Известия 18 сентября в 15:18
Политика
Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»
В случае остановки проекта «Северный поток — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) окажется под угрозой, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.
Известия 18 сентября в 22:11
Происшествия
81 новый случай коронавируса выявлен в Удмуртии за сутки
В республике выявлен 81 новый случай коронавирусной инфекции. ⠀ Заболели 48 ижевчан, 7 жителей Красногорского района, 6 жителей Воткинска, 5 жителей Глазова, 4 жителей Дебесского района, 3 жителей Игринского района, по два случая выявлено в Воткинском, Завьяловском и Сарапульском районах, по одному заболевшему зарегистрировано в Глазовском и Киясовском районах.
Моя Удмуртия 01:06
Наука
Массовых вымираний на Земле оказалось шесть
Произошло и так называемое Карнийское плювиальное событие. В результате этого события на Земле резко сократилось биологическое разнообразие.
ToDay News Ufa 17 сентября в 10:31
Общество
Вирусолог заявил о необычности распространения коронавируса в России
Эпидемия коронавируса развивается в России не так, как в других странах, заявил вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи академик РАН Феликс Ершов.
RT на русском 00:26
Общество
В Минске на акции протеста прошли задержания
В Минске на несанкционированной акции протеста прошли задержания, несколько участников доставлены для разбирательства в территориальные отделения милиции, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД минского горисполкома Наталья Ганусевич.
RT на русском вчера в 11:05
Политика
В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2
Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.
REGNUM вчера в 00:44
Шоу-бизнес
Рита Дакота застряла в Турции из-за теста на коронавирус
Lenta.ru вчера в 23:25
Шоу-бизнес
Наталья Водянова вышла замуж за миллиардера Антуана Арно
Модель Наталья Водянова и миллиардер Антуан Арно официально стали мужем и женой.
Известия вчера в 14:16
Футбол
«Зенит» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
До сегодняшней встречи в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги за всю новейшую историю команды играли друг с другом 19 раз, и лишь дважды екатеринбуржцы смогли отнять очки у сине-бело-голубых, сыграв вничью.
Газета.Ru вчера в 12:36
Общество
Из-за желающих выехать мигрантов в районах Башкирии ввели ограничения
Решение принято из-за скопившихся в приграничных районах республики граждан Киргизии, которые не могут пересечь российско-казахстанскую границу из-за ограничений по COVID-19.
Интерфакс вчера в 04:51
Политика
Трамп обвинил Россию в краже технологий гиперзвукового оружия
Ведомости вчера в 03:35
Общество
Названы семь самых полезных и дешевых продуктов
Диетолог Кристина Андерссон назвала семь недорогих и полезных продуктов, пишет Svenska Dagbladet. Врач советует добавлять в рацион лук.
РИА Новости 00:24
Космос
Япония потратит $770 млн на участие в проекте по освоению Луны
Япония потратит 770 миллионов долларов (около 80 миллиардов иен) на участие в проекте по освоению Луны.
Piter.tv вчера в 04:21