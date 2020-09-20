По данным агентства, выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп «дал благословение» на сделку между Oracle и китайской компанией ByteDance, которой принадлежит видеоприложение TikTok. Глава Белого дома отметил, что приобретение сервиса решает проблемы национальной безопасности США.

Политика Помпео объявил о возобновлении санкций ООН против Ирана Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил о возобновлении действия санкций ООН против Ирана несмотря на то, что в самой организации c этим не согласны. 97

Единоборства В турнире UFC Fight Night Ковингтон победил Вудли техническим нокаутом Главным боем вечера был поединок бывшего чемпиона лиги в полусреднем весе Тайрона Вудли с бывшим временным чемпионом промоушена в полусреднем весе Колби Ковингтоном.

Шоу-бизнес Назван размер пенсии популярных телеведущих в России Главный знаток природы и животных всего мира Николай Дроздов получает пенсию в размере 30 тысяч рублей. 1

Армия и оружие Обнародовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США В ходе учебных маневров артиллерийская установка AGS (Advanced Gun System) калибра 155 мм, установленная на самоходную гаубицу M110 Howitzer, вышла на перехват цели - BQM-167 Skeeter, которая играла роль российской крылатой ракеты. 179

Экономика В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия. 331

Шоу-бизнес Петросян назвал причину развода со Степаненко Петросян назвал причину развода со Степаненко Евгений Ваганович впервые прямо сказал, что стало причиной расторжения брака с бывшей супругой. 21

Здоровье Что ты в рот тянешь? Пять популярных вопросов о ваших любимых продуктах Что скрывается в вашей любимой каше Когда открываешь для себя мир еды со стороны человека, который хочет во всём разобраться, появляется множество вопросов.

Общество Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября «По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (г. Сеул)», — сказано в сообщении. 784

Происшествия 81 новый случай коронавируса выявлен в Удмуртии за сутки В республике выявлен 81 новый случай коронавирусной инфекции. ⠀ Заболели 48 ижевчан, 7 жителей Красногорского района, 6 жителей Воткинска, 5 жителей Глазова, 4 жителей Дебесского района, 3 жителей Игринского района, по два случая выявлено в Воткинском, Завьяловском и Сарапульском районах, по одному заболевшему зарегистрировано в Глазовском и Киясовском районах. 156

Наука Массовых вымираний на Земле оказалось шесть Произошло и так называемое Карнийское плювиальное событие. В результате этого события на Земле резко сократилось биологическое разнообразие. 23

Общество Вирусолог заявил о необычности распространения коронавируса в России Эпидемия коронавируса развивается в России не так, как в других странах, заявил вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи академик РАН Феликс Ершов. 994

Общество В Минске на акции протеста прошли задержания В Минске на несанкционированной акции протеста прошли задержания, несколько участников доставлены для разбирательства в территориальные отделения милиции, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД минского горисполкома Наталья Ганусевич. 14

Политика В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2 Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам. 444

Футбол «Зенит» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ До сегодняшней встречи в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги за всю новейшую историю команды играли друг с другом 19 раз, и лишь дважды екатеринбуржцы смогли отнять очки у сине-бело-голубых, сыграв вничью. 6

Общество Названы семь самых полезных и дешевых продуктов Диетолог Кристина Андерссон назвала семь недорогих и полезных продуктов, пишет Svenska Dagbladet. Врач советует добавлять в рацион лук. 3