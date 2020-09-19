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РБК
РБК

Трамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle

По данным агентства, выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп «дал благословение» на сделку между Oracle и китайской компанией ByteDance, которой принадлежит видеоприложение TikTok. Глава Белого дома отметил, что приобретение сервиса решает проблемы национальной безопасности США.В источнике
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Интерфакс

В TikTok подтвердили сотрудничество с Oracle и Walmart в США

Интерфакс21:43
ТАСС

Оператор TikTok доволен, что с Oracle и Walmart устранили поводы для тревоги США

ТАСС20:29
Газета.Ru

TikTok подтверждает сотрудничество с Oracle в сфере безопасности данных

Газета.Ru19:52
РБК

Трамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle

РБК19:00
Российская газета

Трамп «благословил» покупку TikTok корпорацией Oracle

Российская газета18:07
Lenta.ru

Трамп благословил покупку TikTok

Lenta.ru17:51
Коммерсантъ

Трамп одобрил приобретение Tiktok корпорацией Oracle

Коммерсантъ17:22

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной железнодорожной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в Латвии из-за перенаправления Россией товаропотока в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости21:09
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Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»

В случае остановки проекта «Северный поток — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) окажется под угрозой, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.
Известиявчера в 22:11
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Суд арестовал бывшего зампреда правительства Алтайского края

Экс-чиновнице предъявили обвинение в превышении должностных полномочий В Алтайском крае суд арестовал бывшего заместителя председателя правительства региона Ирину Долгову на два месяца, сообщили в следственном управления СКР по Алтайскому краю Ранее региональное управление СК РФ предъявило экс-чиновнице обвинение в превышении полномочий (ст. 286 УК РФ).
Коммерсантъ Новосибирск18 сентября в 06:59
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Надаль проиграл Шварцману в четвертьфинале теннисного турнира в Риме

Испанский теннисист Рафаэль Надаль потерпел поражение в рамках турнира "Мастерс", проходящего в итальянской столице – городе Риме Спортсмен сошёл с дистанции на стадии четвертьфинала первенства.
Честный рейтинг букмекеров19:47

Кравчук выступил за перенос переговоров по Донбассу в Вену

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что считает преждевременным обсуждать вопрос переноса переговоров из Минска в Вену, как это предложил канцлер Австрии Себастьян Курц.
Московский Комсомолецвчера в 13:08
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В России повысился спрос на подержанные машины

В марте 2020 года соотношение новых транспортных средств к подержанным равнялось 1 к 2,7, тогда как с приходом карантина, связанного с коронавирусом, данный показатель повысился до 1 к 5. После открытия автосалонов соотношение сохраняется на уровне 1 к 4,3. В нашей стране в августе объемы реализации машин с пробегом составило 488 623 экземпляра.
SpeedMeвчера в 10:06
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Эксперт сообщил об опасной тенденции с COVID-19 в регионах России

Количество регионов, где распространение COVID-19 имеет опасную тенденцию, увеличилось с середины августа с 12 до 20, между тем, ряд "красных" регионов перешли в "зеленые" категории, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
РИА Новости21:42
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