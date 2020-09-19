В России повысился спрос на подержанные машины

В марте 2020 года соотношение новых транспортных средств к подержанным равнялось 1 к 2,7, тогда как с приходом карантина, связанного с коронавирусом, данный показатель повысился до 1 к 5. После открытия автосалонов соотношение сохраняется на уровне 1 к 4,3. В нашей стране в августе объемы реализации машин с пробегом составило 488 623 экземпляра.