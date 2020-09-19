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РБК
РБК 

Трамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle

По данным агентства, выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп «дал благословение» на сделку между Oracle и китайской компанией ByteDance, которой принадлежит видеоприложение TikTok. Глава Белого дома отметил, что приобретение сервиса решает проблемы национальной безопасности США.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

В TikTok подтвердили сотрудничество с Oracle и Walmart в США

Интерфакс21:43
Коммерсантъ

Трамп одобрил приобретение Tiktok корпорацией Oracle

Коммерсантъ17:22
РБК

Трамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle

РБК19:00
Газета.Ru

TikTok подтверждает сотрудничество с Oracle в сфере безопасности данных

Газета.Ru19:52
Российская газета

Трамп «благословил» покупку TikTok корпорацией Oracle

Российская газета18:07
Lenta.ru

Трамп благословил покупку TikTok

Lenta.ru17:51
ТАСС

Оператор TikTok доволен, что с Oracle и Walmart устранили поводы для тревоги США

ТАСС20:29

В Петербурге задержали «жемчужного прапорщика» за хулиганство

По данным издания, задержанным оказался бывший сотрудник МВД, участвовавший в разгоне митингующих у Гостиного двора в Петербурге в 2010 году и прозванный «жемчужным прапорщиком» (он носил браслет из жемчуга).
В Петербурге задержали «жемчужного прапорщика» за хулиганство
РБК18:35
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В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.
REGNUMвчера в 00:44
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru17 сентября в 05:32
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В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной железнодорожной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в Латвии из-за перенаправления Россией товаропотока в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости21:09
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