Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаТрамп официально объявил о создании Космических войск США

Президент США Дональд Трамп в пятницу официально объявил о создании Космических войск. Это было сделано во время церемонии подписания военного бюджета на 2020 финансовый год.
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Трамп объявил о создании космических войск

МИР 2420:53

Трамп объявил о создании Космических войск США

РИА Новости20:07

Трамп объявит о создании в США космических сил

Московский Комсомолец10:26

Трамп сообщил о создании Космических войск США

RT на русском21:00

Трамп официально объявил о создании Космических войск США

Российская газета21:09

Трамп объявил о создании космических войск США

РБК21:22

Трамп объявил о создании Космических войск США

Коммерсантъ21:36
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