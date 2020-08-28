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Газета.Ru
Газета.Ru

Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев

Президент США Дональд Трамп дал официальное согласие на то, чтобы баллотироваться на второй президентский срок от Республиканской партии, передает РИА "Новости". Об этом он сообщил во время своего выступления на съезде республиканцев в Белом доме.В источнике
С чего всё началось
«Я стою перед вами сегодня вечером, почитаемый вашей поддержкой, горжусь выдающимся прогрессом, которого мы вместе достигли за последние четыре невероятных года, и полон уверенности в том, что мы построим для Америки светлое будущее в следующие четыре года», — цитирует CNN
 главу государства.
Известия23:06
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Коммерсантъ

И на Марсе будут Дональды расти

Коммерсантъ03:11
Газета.Ru

Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев

Газета.Ru22:39
РИА Новости

Трамп официально согласился баллотироваться на второй срок

РИА Новости00:22
Российская газета

Трамп официально принял выдвижение на второй срок

Российская газета23:07
Lenta.ru

Трамп официально согласился баллотироваться на второй срок

Lenta.ru22:57
RT на русском

Трамп дал официальное согласие баллотироваться в президенты США

RT на русском22:43
ТАСС

Трамп пообещал навечно покончить с «несостоятельным политическим классом» США

ТАСС03:03

The Drive: США передали «сигнал Кремлю» с помощью секретной подлодки

Источник отмечает, что фотографии Seawolf из Тромсе стали первыми ее снимками за прошедшие 5 пять лет, а подобное раскрытие информации – не совсем обычная практика для США.В материале подчеркивается, что акция говорит о желании Вашингтона подать "явный сигнал Кремлю".
Уфимские Заметки02:47
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МИД прокомментировал санкции США против трех российских НИИ

Москва считает вопиющим введение США санкций против российских НИИ, особенно возмутителен факт, что под ограничительные меры попали ученые и специалисты, работавшие над разработкой российской вакцины от COVID-19, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
РИА Новости06:26

Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
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