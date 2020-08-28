Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев
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Президент США Дональд Трамп дал официальное согласие на то, чтобы баллотироваться на второй президентский срок от Республиканской партии, передает РИА "Новости". Об этом он сообщил во время своего выступления на съезде республиканцев в Белом доме.В источнике
С чего всё началось
«Я стою перед вами сегодня вечером, почитаемый вашей поддержкой, горжусь выдающимся прогрессом, которого мы вместе достигли за последние четыре невероятных года, и полон уверенности в том, что мы построим для Америки светлое будущее в следующие четыре года», — цитирует CNN
главу государства.
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