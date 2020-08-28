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Интерфакс
Интерфакс

Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев

В понедельник, 24 августа, на участники съезда Республиканской партии США официально выдвинули Трампа кандидатом в президенты от партии на выборах в ноябре 2020 года. Кроме того, Майк Пенс официально стал кандидатом на пост вице-президента США.В источнике
С чего всё началось
«Я стою перед вами сегодня вечером, почитаемый вашей поддержкой, горжусь выдающимся прогрессом, которого мы вместе достигли за последние четыре невероятных года, и полон уверенности в том, что мы построим для Америки светлое будущее в следующие четыре года», — цитирует CNN
 главу государства.
Известия23:06
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Коммерсантъ

И на Марсе будут Дональды расти

Коммерсантъ03:11
Ведомости

Выдвинутый на второй срок Дональд Трамп ищет новых избирателей

Ведомостивчера в 17:18
РИА Новости

Трамп официально согласился баллотироваться на второй срок

РИА Новости00:22
Российская газета

Трамп официально принял выдвижение на второй срок

Российская газета23:07
RT на русском

Трамп дал официальное согласие баллотироваться в президенты США

RT на русском22:43
Вести.Ru

Трамп официально принял выдвижение на второй срок

Вести.Ru23:14
ТАСС

Трамп пообещал навечно покончить с «несостоятельным политическим классом» США

ТАСС03:03

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru26 августа в 08:44
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Премьера фильма «Вратарь галактики» прошла в Москве

Премьера фантастического блокбастера Джаника Файзиева "Вратарь галактики" прошла в кинотеатре "Октябрь" при полном зале: на места, которые не могли занять зрители из-за рекомендаций Роспотребнадзора, организаторы усадили "инопланетян", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости26 августа в 05:27
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Москалев назначен главным арбитром матча «Локомотив» – «Зенит»

Матч «Спартака» и тульского «Арсенала» обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы, а встречу между «Краснодаром» и «Ростовом» отработают судьи под руководством Сергея Карасева (Москва).
ProstoProSport06:01

Госдеп поддержал требование ЕС о расследовании отравления Навального

Если информация об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального подтвердится, то США поддержат призыв Евросоюза провести полное расследование этого инцидента и готовы предоставить для этого необходимую помощь.
РБК25 августа в 13:07
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