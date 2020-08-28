Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев

В понедельник, 24 августа, на участники съезда Республиканской партии США официально выдвинули Трампа кандидатом в президенты от партии на выборах в ноябре 2020 года. Кроме того, Майк Пенс официально стал кандидатом на пост вице-президента США.