Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев
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В понедельник, 24 августа, на участники съезда Республиканской партии США официально выдвинули Трампа кандидатом в президенты от партии на выборах в ноябре 2020 года. Кроме того, Майк Пенс официально стал кандидатом на пост вице-президента США.В источнике
С чего всё началось
«Я стою перед вами сегодня вечером, почитаемый вашей поддержкой, горжусь выдающимся прогрессом, которого мы вместе достигли за последние четыре невероятных года, и полон уверенности в том, что мы построим для Америки светлое будущее в следующие четыре года», — цитирует CNN
главу государства.
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