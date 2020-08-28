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Интерфакс
Интерфакс

Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев

В понедельник, 24 августа, на участники съезда Республиканской партии США официально выдвинули Трампа кандидатом в президенты от партии на выборах в ноябре 2020 года. Кроме того, Майк Пенс официально стал кандидатом на пост вице-президента США.В источнике
С чего всё началось
«Я стою перед вами сегодня вечером, почитаемый вашей поддержкой, горжусь выдающимся прогрессом, которого мы вместе достигли за последние четыре невероятных года, и полон уверенности в том, что мы построим для Америки светлое будущее в следующие четыре года», — цитирует CNN
 главу государства.
Известия23:06
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РБК

Трамп официально стал кандидатом в президенты на второй срок

РБК00:14
РИА Новости

Трамп официально согласился баллотироваться на второй срок

РИА Новости00:22
Коммерсантъ

Республиканцы пытаются показать Дональда Трампа строгим, но справедливым

Коммерсантъвчера в 08:22
Вести.Ru

Трамп официально принял выдвижение на второй срок

Вести.Ru23:14
ТАСС

Трамп официально согласился баллотироваться в президенты США от Республиканской партии

ТАСС22:30
Интерфакс

Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев

Интерфакс22:39
Ведомости

Выдвинутый на второй срок Дональд Трамп ищет новых избирателей

Ведомостивчера в 17:18

Начальника отдела МВД в Курганской области арестовали на два месяца

Суд на два месяца арестовал начальника МО МВД России "Каргапольский" Дениса Мурашова, обвиняемого в присвоении бюджетных средств и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Курганской области в четверг.
ТАССвчера в 09:43
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В Кремле ответили на вопрос о переводе Фургала под домашний арест

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает как отреагировал Путин на просьбу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о переводе бывшего губернатора Хабаровского края под домашний арест, об этом Песков заявил 27 августа журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 08:25
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru26 августа в 08:44
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Эксперт рассказал, из-за чего смартфон быстро разряжается

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко рассказал, из-за чего наши смартфоны могут быстро разряжаться, и дал несколько советов, как выяснить, почему телефон иногда приходится ставить на зарядку слишком часто.
Комсомольская правда23:18
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Минпромторг России объяснил перебои с доступом к препарату фуросемид

Москва, 28 августа 2020, 07:39 — REGNUM В России возможно образование дефицита жизненно необходимого лекарственного препарата фуросемид, в связи с чем Минпромторг РФ прорабатывает вопрос о повышении его доступности.
REGNUM00:39
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