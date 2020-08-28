Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев
Смотрите также
В полиции сообщили о двух раненых при расстреле автобуса под Харьковом
Абэ сообщил правящему блоку об отставке с поста премьера
«АвтоВАЗ» сообщил о запуске производства Granta Cross Quest
В Чите завели дело на прикурившего от церковной свечи подростка
При столкновении двух автобусов в Якутии пострадали 13 человек
Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски
Пять человек пострадали в ДТП на набережной в Петербурге
В Госдуме предложили понизить ипотечную ставку для приемных семей
ГП России запросила у Германии сведения об исследовании Навального
В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психическое здоровье людей
Белоруссия начала военные учения на гродненском направлении
Все доставленные в РУВД в Белоруссии российские журналисты отпущены
Православные празднуют 28 августа Успение Пресвятой Богородицы
Трамп утвержден кандидатом в президенты США от республиканцев
Пенс принял номинацию кандидата республиканцев в вице-президенты США
Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски
Абэ сообщил правящему блоку об отставке с поста премьера
Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии
В Латвии призвали использовать «ненавистный русский язык»
Глава МИД Украины заявил о приостановке всех контактов с Белоруссией
Все доставленные в РУВД в Белоруссии российские журналисты отпущены
Путин открыл движение по трассе «Таврида» в Крыму
В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психическое здоровье людей
Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев
В Госдуме предложили понизить ипотечную ставку для приемных семей
ФНС России: самозанятые вывели из тени более 130 млрд рублей доходов
В понедельник, 24 августа, на участники съезда Республиканской партии США официально выдвинули Трампа кандидатом в президенты от партии на выборах в ноябре 2020 года. Кроме того, Майк Пенс официально стал кандидатом на пост вице-президента США.В источнике
Подробнее о событии