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Интерфакс
Интерфакс

Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев

В понедельник, 24 августа, на участники съезда Республиканской партии США официально выдвинули Трампа кандидатом в президенты от партии на выборах в ноябре 2020 года. Кроме того, Майк Пенс официально стал кандидатом на пост вице-президента США.В источнике
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Коммерсантъ

И на Марсе будут Дональды расти

Коммерсантъ03:11
ТАСС

Трамп пообещал навечно покончить с «несостоятельным политическим классом» США

ТАСС03:03
Ведомости

Выдвинутый на второй срок Дональд Трамп ищет новых избирателей

Ведомостивчера в 17:18
RT на русском

Трамп дал официальное согласие баллотироваться в президенты США

RT на русском22:43
Интерфакс

Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев

Интерфакс22:39
Вести.Ru

Трамп официально принял выдвижение на второй срок

Вести.Ru23:14
РИА Новости

Трамп официально согласился баллотироваться на второй срок

РИА Новости00:22

«АвтоВАЗ» сообщил о запуске производства Granta Cross Quest

Практичность и функциональность нового универсала Granta Cross Quest подчёркивает новая обивка кресел из специальной водо- и грязеотталкивающей ткани, а также резиновый коврик багажного отсека и две багажных сетки.
Тарантас Ньюс23:29
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ГП России запросила у Германии сведения об исследовании Навального

Генеральная прокуратура России попросила Германию предоставить информацию об исследованиях и предварительных диагнозах Алексея Навального, находящегося в берлинской клинике «Шарите».
RT на русскомвчера в 08:01
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Белоруссия начала военные учения на гродненском направлении

"Под руководством командующего войсками Западного оперативного командования на Гродненском тактическом направлении проводится комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск", - говорится в сообщении минобороны в Telegram-канале.
РИА Новости03:12

Все доставленные в РУВД в Белоруссии российские журналисты отпущены

Российские журналисты, которые освещали в четверг акцию оппозиции в Минске, а затем были доставлены правоохранителями в РУВД, отпущены, те, кто не имел аккредитации для работы в республике, возвращаются в Россию.
ТАСС02:51
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Компания Sony по спецприглашениям начала принимать предзаказы на PS5

Sony объявила о последнем шаге в своем затянувшемся анонсе PlayStation 5: компания открыла онлайн-регистрацию, чтобы получить приглашение одним из первых сделать предварительный заказ консоли прямо с сайта PlayStation.
Asteraвчера в 02:38
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