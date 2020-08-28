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Газета.Ru
Газета.Ru

Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев

Президент США Дональд Трамп дал официальное согласие на то, чтобы баллотироваться на второй президентский срок от Республиканской партии, передает РИА "Новости". Об этом он сообщил во время своего выступления на съезде республиканцев в Белом доме.В источнике
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Коммерсантъ

И на Марсе будут Дональды расти

Коммерсантъ03:11
ТАСС

Трамп пообещал навечно покончить с «несостоятельным политическим классом» США

ТАСС03:03
Ведомости

Выдвинутый на второй срок Дональд Трамп ищет новых избирателей

Ведомостивчера в 17:18
Российская газета

Трамп официально принял выдвижение на второй срок

Российская газета23:07
RT на русском

Трамп дал официальное согласие баллотироваться в президенты США

RT на русском22:43
Вести.Ru

Трамп официально принял выдвижение на второй срок

Вести.Ru23:14
РИА Новости

Трамп официально согласился баллотироваться на второй срок

РИА Новости00:22

Корреспондент ТАСС и еще 20 журналистов задержаны в Минске

Издание перечислило имена задержанных: Станислав Шаршуков и Вадим Замировский, Уладзь Грыдин («Радио Свобода»), Василий Федосенко (Reuters), фотограф Александр Васюкович, Надежда Бужан («Наша Нiва»), Дима Ловецкий (AP), Захар Щербаков и Сергей Сацюк (БелаПАН), Екатерина Андреева и Максим Калитовский («Белсат»), Владимир Костин (Reuters), Сергей Бобылев (ТАСС).
Финансовая газетавчера в 11:44