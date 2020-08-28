Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев
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Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев
Президент США Дональд Трамп дал официальное согласие на то, чтобы баллотироваться на второй президентский срок от Республиканской партии, передает РИА "Новости". Об этом он сообщил во время своего выступления на съезде республиканцев в Белом доме.В источнике
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