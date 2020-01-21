Политика
КоммерсантъТрамп ограничит въезд в США для граждан «пары стран»
Вашингтон в скором времени расширит список стран, жителям которых может быть ограничен въезд на территорию США, заявил журналистам президент Дональд Трамп в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может расширить список стран, на которые распространяется ограничение на въезд в страну, сообщает 21 января Politico со ссылкой на два информированных источника.Известиявчера в 22:06
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СМИ сообщили о планах Трампа ограничить въезд в США гражданам Белоруссии и Киргизии
Интерфаксвчера в 17:43
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 09:17, Ашберн
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у татарстанской компании «Чулпан-Мед»
Центробанк отозвал лицензию на осуществление добровольного личного страхования у альметьевской страховой компании «Чулпан-Мед», сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
Футбол
Гендиректор «Зенита» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что футбольный клуб «Сочи» арендовал нападающего команды Александра Кокорина.
Политика
В офисе Зеленского назвали тему возможной беседы с Путиным в Израиле
Встреча лидеров России и Украины в Израиле, на Всемирном форуме памяти Холокоста, пока не запланирована, сообщили в офисе Владимира Зеленского, передает «Интерфакс-Украина».
Политика
В России объявлен новый состав правительства
В состав правительства введены девять новых министров и шесть вице-премьеров.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Технологии
Обычные ПК догонят суперкомпьютеры при помощи нового алгоритма
Происшествия
Абызову в СИЗО диагностировали острое неврологическое расстройство
Бывшему министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову, который обвиняется в мошенничестве и организации преступного сообщества, в СИЗО «Лефортово» диагностировали острое неврологическое расстройство.
Происшествия
Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали
Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
Спорт
Ласицкене не исключила, что может подать в суд на ВФЛА
Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что рассматривает вариант подачи иска к бывшему и нынешнему руководству Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Политика
Совет Федерации назначил Краснова новым генпрокурором
Совфед назначил Игоря Краснова генеральным прокурором России, передает ТАСС. Он пообещал оценить работу прокуроров всех регионов.
Политика
Госдума 23 января рассмотрит поправки в Конституцию
Совет Госдумы утвердил дату рассмотрения президентского законопроекта о поправках в Конституцию.
Происшествия
Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство
В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Хоккей
Российские хоккеисты в финале юношеской Олимпиады сыграют с США
В финальном матче россияне сыграют с США.
Энергетика
Goldman Sachs: из-за китайского вируса нефть может подешеветь на $3
Банк уточнил, что этот объем включает в себя 170 тыс. баррелей по причине возможного сокращения спроса на авиатопливо — из-за снижения туристической активности во время эпидемий.
Экономика
Капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд
Капитализация автопроизводителя Tesla впервые достигла $100 млрд — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев СЕО компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение, пишет Bloomberg.
Культура
Умер актер из «Монти Пайтон» Терри Джонс
Участник британской комик-труппы "Монти Пайтон" Терри Джонс умер на 78-м году жизни.
Происшествия
Депутат Рады Кива «боднул» ветерана АТО Майнмана и получил в ответ «нокаутирующий» удар в лицо
На опубликованных в Сети кадрах видно, как Кива пытается бднуть головой Майнмана, но тот в ответ наносит народному депутату ощутимый удар по лицу.
Армия и оружие
Число пострадавших военных США при ударе Ирана может превышать 11
На прошлой неделе CENTCOM подтвердило, что 11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке.
Политика
Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины
Структура потребительской корзины нуждается в пересмотре, в ней не хватает овощей, рыбы и мяса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности.
Гаджеты
Bloomberg: Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone
Компания Apple намерена начать сборку бюджетного iPhone в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Общество
В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Политика
Путин назвал создателей «групп смерти» в соцсетях «уродами»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не мог поверить в существование людей, заманивающих молодежь в "группы смерти" в соцсетях, и поддержал предложение о подготовке учебников безопасности для детей разных возрастов, над которыми должны поработать и педагоги, и психологи.
Политика
Правозащитники, ученые и деятели культуры выступили с открытым письмом, где призвали изменить избирательные законы
Авторы призвали провести честные выборы в Госдуму в следующем году.
Политика
Россия заняла 134-е место в рейтинге демократии
Россия заняла 134-е место в обновленной версии "Индекса демократии". Рейтинг составила британская компания Economist Intelligence Unit.
Общество
Доступ к порталу госуслуг станет для россиян бесплатным с марта
Напомним, во время Послания президента РФ Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал масштабный проект "Доступный Интернет", который обеспечит всем россиянам бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.
Политика
Поддержит ли Израиль Польшу в ревизии событий Второй мировой войны
Поляки гадают, удастся ли Владимиру Путину записать Биньямина Нетаньяху к себе в союзники в отстаивании исторической правды о Второй мировой войне.