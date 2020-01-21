Политика

КоммерсантъКоммерсантъТрамп ограничит въезд в США для граждан «пары стран»

Вашингтон в скором времени расширит список стран, жителям которых может быть ограничен въезд на территорию США, заявил журналистам президент Дональд Трамп в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
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Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может расширить список стран, на которые распространяется ограничение на въезд в страну, сообщает 21 января Politico
 со ссылкой на два информированных источника.
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