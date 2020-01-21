с чего всё началось

Вашингтон в скором времени расширит список стран, жителям которых может быть ограничен въезд на территорию США, заявил журналистам президент Дональд Трамп в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Трамп ограничит въезд в США для граждан «пары стран»

Происшествия Абызову в СИЗО диагностировали острое неврологическое расстройство Бывшему министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову, который обвиняется в мошенничестве и организации преступного сообщества, в СИЗО «Лефортово» диагностировали острое неврологическое расстройство.

Происшествия Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.

Спорт Ласицкене не исключила, что может подать в суд на ВФЛА Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что рассматривает вариант подачи иска к бывшему и нынешнему руководству Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Политика Совет Федерации назначил Краснова новым генпрокурором Совфед назначил Игоря Краснова генеральным прокурором России, передает ТАСС. Он пообещал оценить работу прокуроров всех регионов.

Происшествия Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.

Экономика Капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд Капитализация автопроизводителя Tesla впервые достигла $100 млрд — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев СЕО компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение, пишет Bloomberg.

Политика Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины Структура потребительской корзины нуждается в пересмотре, в ней не хватает овощей, рыбы и мяса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности.

Политика Путин назвал создателей «групп смерти» в соцсетях «уродами» Президент РФ Владимир Путин заявил, что не мог поверить в существование людей, заманивающих молодежь в "группы смерти" в соцсетях, и поддержал предложение о подготовке учебников безопасности для детей разных возрастов, над которыми должны поработать и педагоги, и психологи.