Политика

ИзвестияИзвестияТрамп опасается проиграть на выборах из-за голосования по почте

Президент США Дональд Трамп заявил, что может проиграть на предстоящих в ноябре выборах главы государства только из-за внедряемой демократами практики голосования по почте. Об этом он рассказал в интервью газете The Washington Times.
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Трамп опасается проиграть на выборах из-за голосования по почте

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Газета.Ruвчера в 19:58

Трамп рассказал, почему может проиграть на выборах

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