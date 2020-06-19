Политика
ИзвестияТрамп опасается проиграть на выборах из-за голосования по почте
Президент США Дональд Трамп заявил, что может проиграть на предстоящих в ноябре выборах главы государства только из-за внедряемой демократами практики голосования по почте. Об этом он рассказал в интервью газете The Washington Times.
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Спорт
Ролевая стратегия Pathway стала бесплатной в Epic Games Store
3DNews вчера в 13:12
Здоровье
75 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.
Катунь 24 02:14
Кино
В перезапуске мультфильма «Ну, погоди» появились новые персонажи
ИнфоСМИ вчера в 08:56
Происшествия
Экс-замначальника алтайской полиции получил срок за мошенничество
Бывший заместитель начальника ГУ МВД по Алтайскому краю Павел Татарников получил срок за мошенничество в особо крупном размере, пишет "Толк" со ссылкой на Октябрьский районный суд.
Алтапресс 02:58
Армия и оружие
Пентагон обнародовал новые снимки бомбардировщика ВКС в Ливии
Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) обнародовало снимки, которые, как утверждается, являются доказательствами переброски самолетов ВКС России в Ливию.
Вечерний курьер 02:50
Экономика
В США предсказали крах доллара в следующем году
Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости 17 июня в 01:00
Технологии
«Ростех» внедрит искусственный интеллект в испытания авиадвигателей
Военное дело вчера в 06:58
Общество
В России начали испытывать вакцину против коронавируса на добровольцах
В Москве в военном госпитале имени Бурденко начали испытывать вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 на 18 добровольцах, сообщило Минобороны.
Ведомости вчера в 07:41
Кино
Стали известны первые детали сюжета «Чужого 5»
Стал доступен титульный лист черновика сценария с намеками на сюжет.
Киноафиша России вчера в 05:09
Общество
С 19 июня изменится расчет больничных и пособий
19 июня вступают в силу новые правила расчёта пособий по временной нетрудоспособности, уходу за ребёнком, а также по беременности и родам.
Pressa40 17 июня в 00:47
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 15:36
Общество
Жители Земли смогут наблюдать необычное солнечное затмение
НИА Самара вчера в 02:44
Армия и оружие
Обломки секретных ракет США с лезвиями показали на видео
Автор поста утверждает, что на опубликованных им кадрах показаны секретные ракеты AGM-114R9X Hellfire.
Piter.tv 00:41
Происшествия
Полиция Японии расследует появление загадочного НЛО в Мияги
Правоохранительные органы Японии пытаются выяснить происхождение летающего объекта, который заметили над северо-восточной префектурой Мияги, сообщают СМИ.
Экономика сегодня 17 июня в 04:49
Общество
В Екатеринбурге неизвестные сломали дерево в парке XXII партсъезда
В ночь на 19 июня в парке XXII Партсъезда неизвестные сломали дерево.
Уральский меридиан 01:18
Армия и оружие
ВСУ разрушили водоводную подстанцию в Горловке
Подкачивающая станция водовода Северский-Донецк-Донбасс была полностью разрушена в результате массированного артиллерийского удара по Горловке в Донецкой народной республике.
Политическая Экспертиза 02:18
Политика
Путин прокомментировал сравнение Зеленским СССР и фашистской Германии
Заявления президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего СССР и фашистскую Германию, негативно скажется на отношениях Киева и Москвы и на самом главе государства.
Известия вчера в 14:09
Политика
Путин впервые озвучил потери Красной армии в боях под Ржевом
РИА Новости вчера в 15:54
Кино
Вышел тизер версии «Лиги Справедливости» от Зака Снайдера
Выход фильма запланирован на 2021 год. В сети появился тизер из режиссерской версии фильма Зака Снайдера "Лига Справедливости".
Piter.tv 00:36
Армия и оружие
Американский палубный истребитель рухнул в море
В Филиппинском море рухнул двухместный учебно-боевой палубный истребитель McDonnell Douglas F/A-18F Super Hornet.
Утро.ru вчера в 14:03
Происшествия
Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни
РИА Новости вчера в 04:27
Наука
Расшифрован геном неандертальца, жившего на Алтае
Evo-rus.com вчера в 15:11
Армия и оружие
США заявили о перехвате российских бомбардировщиков над Аляской
Командование противовоздушной обороны Северной Америки (NORAD) на своей странице в Twitter сообщило о перехвате российских бомбардировщиков Ту-95 в небе над Аляской.
Газета.Ru вчера в 14:47
Экономика
Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС вчера в 03:11
Армия и оружие
Минобороны опубликовало документы первых дней Великой Отечественной
Запуск сайта приурочен к 22 июня — дню начала Великой Отечественной войны.
REGNUM 02:09
Общество
В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 116 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 19 июня выявлено 116 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:54
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Общество
Запрет на работу турбаз в Республике Алтай продлили до 2 июля
Изменения касаются продления запрета на работу туристических объектов до 2 июля включительно.
ТАСС 02:06