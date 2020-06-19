Политика
ИзвестияТрамп опасается проиграть на выборах из-за голосования по почте
Президент США Дональд Трамп заявил, что может проиграть на предстоящих в ноябре выборах главы государства только из-за внедряемой демократами практики голосования по почте. Об этом он рассказал в интервью газете The Washington Times.
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Трамп полагает, что голосование по почте может помешать ему переизбраться
Московский Комсомолецвчера в 18:15
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Политика
Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ вчера в 15:54
Политика
Эксперты Совета Европы обеспокоены поправками в Конституцию России
Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) обеспокоена тем, что новая редакция ст. 79 Конституции России расширяет возможности Конституционного суда (КС) объявлять решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров, не подлежащими исполнению в Российской Федерации.
Ведомости вчера в 15:30
Экономика
Титов попросил ЦБ увеличить лимиты по госпрограмме кредитования под 2%
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину увеличить лимиты госпрограммы кредитов под 2% на поддержку занятости и сделать их доступнее для бизнеса.
РИА Новости вчера в 18:07
Происшествия
На Сахалине медведь загрыз женщину
REGNUM 00:42
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
Коммерсантъ вчера в 18:04
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent превысила 42 доллара за баррель
По данным торгов лондонской биржи ICE, по состоянию на 6:00 по московскому времени цена августовского фьючерса на нефть Brent достигла 42,05 доллара за баррель.
Inc-news.ru вчера в 23:52
Фигурное катание
Стало известно о беременности фигуристки Юлии Липницкой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая беременна и совсем скоро родит первенца.
Аргументы недели 16 июня в 11:21
Экономика
Зарплатная минималка будет не только в виде МРОТ. Еще введут МРЧС
Общенациональным планом действий по восстановлению занятости и доходов населения и росту экономики предусмотрена такая мера, как введение в России минимального размера часовой ставки (МРЧС).
ИА Клерк.Ру вчера в 08:17
Общество
Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
"Вечером 18 июня центр через Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР через "Государственную систему научно-технических ресурсов по новому типу коронавирус" официально опубликовал данные об эпидемиологической ситуации на рынке "Синьфади" и геноме вируса", - говорится в опубликованном сообщении на сайте центра.
РИА Новости вчера в 21:45
Футбол
Эррера: на дне рождения Неймара жена не отпускала меня даже в туалет
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера рассказал, как прошла вечеринка в честь дня рождения бразильского форварда Неймара.
Чемпионат вчера в 22:58
Происшествия
Бывшего замначальника алтайской полиции отправили в колонию
Бывший полицейский получил три года лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности в правоохранительных органах на два года.
Толк вчера в 21:03
Общество
Состоялся релиз The Last of Us Part II
CyberSport.ru вчера в 18:07
Политика
Путин прокомментировал сравнение Зеленским СССР и фашистской Германии
Заявления президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего СССР и фашистскую Германию, негативно скажется на отношениях Киева и Москвы и на самом главе государства.
Известия вчера в 14:09
Политика
В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма
Любые попытки Украины добывать газ на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресекаться, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Известия 00:32
Происшествия
Бывшему полицейскому в Атланте предъявили обвинения в убийстве Брукса
Известия 17 июня в 16:16
Экономика
Три категории россиян получат прибавку к пенсии с 1 августа
На увеличение смогут рассчитывать работающие пенсионеры, от которых поступали страховые взносы в 2019 году, участники программы софинансирования пенсионных накоплений, а также получатели накопительной пенсии.
RuNews24.ru 00:42
Общество
Главный соперник Лукашенко задержан за противоправную деятельность
В Белоруссии задержали претендента на пост президента Виктора Бабарико. Об этом рассказал адвокат кандидата Александр Пыльченко.
Вести.Ru вчера в 10:40
Футбол
«Локомотив» рассчитывает продлить контракт с Алексеем Миранчуком
18 июня гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе провёл встречу с представителем хавбека Алексеем Миранчуком.
Sport.ru вчера в 17:28
Политика
Путин рассказал всему миру об уроках Второй мировой войны
Американский журнал National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина на английском языке об уроках Второй мировой войны.
Infox.ru вчера в 16:22
Наука
Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морского ящера
Специалисты провели анализ, в результате которого удалось установить, что это яйцо с мягкой скорлупой, крупнейшее из когда-либо обнаруженных.
Evo-rus.com вчера в 11:00
Футбол
«Челси» объявил о покупке Вернера
Игрок «Лейпцига» Тимо Вернер перешел в «Челси». Соответствующее заявление появилось на официальном сайте лондонского клуба.
Vprognoze.ru вчера в 05:41
Происшествия
В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
Машина с двумя детьми и взрослыми в салоне скатилась в озеро Кенон в Чите, один мужчина погиб, сообщает СУСК региона.
РИА Новости 00:09
Общество
Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
РИА Новости вчера в 23:06
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе рассказал о ребенке, который носит его отчество
Paparazzi.ru вчера в 02:03
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
Происшествия
Суд продлил арест срочнику Шамсутдинову
Читинский гарнизонный военный суд продлил арест обвиняемому в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову.
Газета.Ru 01:42
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости вчера в 10:33
Общество
На Кубани с 21 июня отменяют режим карантина
«Сегодняшний результат позволяет отменить режим карантина с 21 июня», — цитирует главу региона ТАСС.
RT на русском вчера в 05:39
Общество
В Минске прошли пикеты из-за задержаний в ходе предвыборной кампании
В центре Минска вечером 18 июня прошел «Пикет солидарности» с задержанными во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК вчера в 15:41