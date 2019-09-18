Президент США Дональд Трамп сегодня, 18 сентября, назначил Роберта О’Брайена, своего спецпредставителя в Госдепартаменте по делам с заложниками, советником Белого дома по национальной безопасности.

Трамп определился с новым советником по нацбезопасности

Политика В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.

Авто «АвтоВАЗ» отказался от выпуска спортивной версии Lada Granta За неполный 2018 год в России было продано всего 1809 седанов и 345 хетчбэков Granta в версии Sport.

Экономика Назван размер дохода для комфортной жизни на пенсии Комфортный уровень жизни на пенсии можно обеспечить, если после завершения трудовой деятельности сохранить доход на уровне 80–100% от зарплаты, говорится в исследовании негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Сбербанк».

Происшествия Опубликовано видео после перестрелки полицейских в московском метро Подозреваемый открыл огонь из пистолета, прямо в метро, на станции «Рязанский проспект» и убил одного полицейского и ранил другого, сообщил источник Интерфакса.

Общество Роскачество составило рейтинг клубничных йогуртов Роскачество исследовало клубничные йогурты 26 самых популярных брендов российского, белорусского и швейцарского производства.

Армия и оружие В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ Минобороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки ударных беспилотников и хвостовые части ракет, использованные в ходе ударов по нефтеперерабатывающим заводам страны.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк находится в сознании Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.

Здоровье В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно Как стало известно, порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день.

Футбол «Локомотив» обыграл «Байер» в матче Лиги чемпионов «Локомотив» одержал победу над немецким клубом «Байер» в матче перового тура группового этапа Лиги чемпионов.

Общество Систему взыскания с граждан ждет полное обновление Систему взыскания с граждан ждет полное обновление Регулирование взыскания долгов с граждан претерпит серьезные изменения.

Происшествия В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.

Армия и оружие Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября.

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Политика Главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Религия Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом В одном из городков находился храм в честь этого архангела.

Гаджеты Xiaomi представила 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A Китайская компания Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A с 70-дюймовым экраном разрешением 4K с поддержкой расширенного динамического диапазона.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.

Кино Disney снимет ремейк фильма по Assassin’s Creed Студия Disney хочет снять ремейк фильма по играм серии Assassin's Creed, передает портал We Got This Covered.

Политика В Киеве назвали условия подписания «формулы Штайнмайера» Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Украине, экс-президента Украины Леонида Кучмы, написала на своей странице в Facebook, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по сути "формулы Штайнмайера" относительно механизма введения особого статуса в отдельных районах Донбасса.

Политика В НАТО сообщили о существовании «моря Азимова» Эксперт Североатлантического альянса по морской безопасности Пол Бэкли заявил о существовании "моря Азимова".