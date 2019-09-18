Политика
Евразия DailyТрамп определился с новым советником по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп сегодня, 18 сентября, назначил Роберта О’Брайена, своего спецпредставителя в Госдепартаменте по делам с заложниками, советником Белого дома по национальной безопасности.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 01:55, Вашингтон
Политика
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Авто
«АвтоВАЗ» отказался от выпуска спортивной версии Lada Granta
За неполный 2018 год в России было продано всего 1809 седанов и 345 хетчбэков Granta в версии Sport.
Известия вчера в 07:12
Экономика
Назван размер дохода для комфортной жизни на пенсии
Комфортный уровень жизни на пенсии можно обеспечить, если после завершения трудовой деятельности сохранить доход на уровне 80–100% от зарплаты, говорится в исследовании негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Сбербанк».
Известия вчера в 10:39
Происшествия
Опубликовано видео после перестрелки полицейских в московском метро
Подозреваемый открыл огонь из пистолета, прямо в метро, на станции «Рязанский проспект» и убил одного полицейского и ранил другого, сообщил источник Интерфакса.
Эхо Москвы вчера в 18:06
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru 17 сентября в 01:56
Общество
Роскачество составило рейтинг клубничных йогуртов
Роскачество исследовало клубничные йогурты 26 самых популярных брендов российского, белорусского и швейцарского производства.
Российская газета 01:00
Армия и оружие
В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ
Минобороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки ударных беспилотников и хвостовые части ракет, использованные в ходе ударов по нефтеперерабатывающим заводам страны.
Life.ru вчера в 13:48
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в сознании
Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.
Ugpressa.ru вчера в 10:32
Здоровье
В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно
Как стало известно, порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день.
Газета.Ru вчера в 20:59
Экономика
«Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» закрыли сделку по объединению
Владельцы "Дикси", "Бристоля" и "Красного и белого" закрыли сделку по объединению сетей.
Интерфакс вчера в 05:02
Футбол
«Локомотив» обыграл «Байер» в матче Лиги чемпионов
«Локомотив» одержал победу над немецким клубом «Байер» в матче перового тура группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ вчера в 17:01
Общество
Систему взыскания с граждан ждет полное обновление
Систему взыскания с граждан ждет полное обновление Регулирование взыскания долгов с граждан претерпит серьезные изменения.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Происшествия
Неизвестный угрожает взорвать метромост в Киеве
Вести.Ru вчера в 11:18
Футбол
Рио Фердинанд: «Я боюсь за Азара, он перешел в „Реал“ в неподходящее время»
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд скептически смотрит на перспективы Эдена Азара в нынешнем «Реале».
Матч ТВ вчера в 21:22
Политика
Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита
Встреча представителей дипломатической группы «нормандского формата» не состоялась из-за России.
Lenta.ru вчера в 09:07
Происшествия
В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу
Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.
REGNUM 01:19
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Армия и оружие
Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября.
Газета.Ru 17 сентября в 12:24
Происшествия
Аварию на «Фукусиме» признали неизбежной
Lenta.ru 01:46
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру 17 сентября в 11:20
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Религия
Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом
В одном из городков находился храм в честь этого архангела.
Саратов 24 вчера в 23:41
Гаджеты
Xiaomi представила 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A
Китайская компания Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A с 70-дюймовым экраном разрешением 4K с поддержкой расширенного динамического диапазона.
UfaTime.ru вчера в 20:37
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
RT на русском вчера в 01:07
Кино
Disney снимет ремейк фильма по Assassin’s Creed
Студия Disney хочет снять ремейк фильма по играм серии Assassin's Creed, передает портал We Got This Covered.
Газета.Ru вчера в 09:00
Политика
В Киеве назвали условия подписания «формулы Штайнмайера»
Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Украине, экс-президента Украины Леонида Кучмы, написала на своей странице в Facebook, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по сути "формулы Штайнмайера" относительно механизма введения особого статуса в отдельных районах Донбасса.
Московский Комсомолец вчера в 13:33
Политика
В НАТО сообщили о существовании «моря Азимова»
Эксперт Североатлантического альянса по морской безопасности Пол Бэкли заявил о существовании "моря Азимова".
Газета.Ru вчера в 17:57
Финансы
ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости вчера в 01:49