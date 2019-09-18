Политика
Евразия DailyТрамп определился с новым советником по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп сегодня, 18 сентября, назначил Роберта О’Брайена, своего спецпредставителя в Госдепартаменте по делам с заложниками, советником Белого дома по национальной безопасности.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 03:33, Вашингтон
Политика
Разведка США забила тревогу из-за неосторожных слов Трампа
Президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru 02:33
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
Газета.Ru вчера в 23:59
Армия и оружие
Россия разрешила Сирии использовать С-300 против Израиля
Россия дала Сирийской арабской армии (САА) разрешение использовать зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 против авиации Израиля.
Lenta.ru 03:02
Происшествия
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
RT на русском 16 сентября в 06:11
Политика
Американцы озаботились нападениями на соратницу Порошенко
Бывшую главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву пригласили в США для общения с членами парламента.
Lenta.ru 02:59
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Происшествия
Раненного в Москве полицейского перевели в реанимацию
Прооперированный сотрудник УСБ на Московском метрополитене Алексей Лимонов, получивший в среду ранения при стрельбе около станции метро "Рязанский проспект", находится в реанимации НИИ имени Склифосовского в стабильно тяжелом состоянии.
ТАСС 01:21
Здоровье
«Барическая пила» в Москве увеличит число пациентов на треть
Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.
Вечерняя Москва 16 сентября в 18:50
Происшествия
К основательнице РЕН ТВ пришли с обыском
Следователи провели обыск у бывшей издательницы журнала The New Times и основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской.
Lenta.ru 03:04
Авто
Mitsubishi анонсировала дебют своего нового кроссовера
Концепт-кар Mitsubishi предложит новый формат транспортного средства, в котором сочетаются компактная гибридная силовая установка и электрическая система полного привода.
SpeedMe вчера в 02:13
Политика
Правительство Забайкалья отправлено в отставку
Глава Забайкальского края Александр Осипов отправил в отставку всех членов правительства региона, о чем сообщила его пресс-служба.
Московский Комсомолец 03:18
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк внезапно пришла в сознание
Актриса Анастасия Заворотнюк пришла в сознание и дышит самостоятельно.
АБН вчера в 12:51
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии упавшего в кипяток в Новосибирске ребенка
Как сообщалась, женщина с двухлетним ребенком в Новосибирске вечером 17 сентября упали в яму с кипятком.
РИА Новости 02:42
Армия и оружие
СМИ узнали о подготовке войск НАТО и США в Германии к войне с Россией
По информации издания, к «молниеносному развертыванию сил» против России готовят новый командный центр НАТО по тыловому обеспечению и логистике (Joint Support and Enabling Command, JSEC) в немецком городе Ульм.
Известия вчера в 05:49
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о потере военного превосходства НАТО над Россией
Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что военное преимущество НАТО над Россией «подорвано».
Коммерсантъ вчера в 20:31
Шоу-бизнес
Собчак оценила свадьбу Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
Российская телеведущая Ксения Собчак оценила свадьбу режиссера Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
ФАН вчера в 12:30
Армия и оружие
В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ
Минобороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки ударных беспилотников и хвостовые части ракет, использованные в ходе ударов по нефтеперерабатывающим заводам страны.
Life.ru вчера в 13:48
Политика
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Пасынок Джигарханяна рассказал о его воссоединении с Татьяной Власовой
Напомним, после выписки из больницы 83-летний Армен Джигарханян не может посещать свой театр, но в остальном ведет нормальный образ жизни, о Цимбалюк-Романовской предпочитает не вспоминать.
Телепрограмма вчера в 14:43
Общество
Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов с граждан
В России изменится система взыскания долгов с граждан.
Известия 01:55
Общество
УрГЭУ не собирается отчислять студента из-за членства в ЛГБТ-группе
Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) не планирует отчислять студента из-за его членства группе в соцсетях, поддерживающей ЛГБТ, сообщил ТАСС проректор вуза по социальной работе Роман Краснов.
ТАСС 02:39
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
Спорт
Арина Аверина лидирует в квалификации ЧМ в упражнениях с булавами
РИА Новости вчера в 13:19
Путешествия
Алтайский край возглавил рейтинг любимых регионов у туристов из России
Выяснилось, что больше всего привлекают туристов из России Алтайский край, Краснодарский край и Камчатка.
Pravda.Ru 03:14
Футбол
«Локомотив» обыграл «Байер» на старте группового этапа Лиги чемпионов
В Леверкузене завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Байером» и «Локомотивом».
Sport24.ru вчера в 16:52
Экономика
Неожиданный лидер: банк из третьей сотни заработал больше всех в России на переводах компаний
На апрель 2018 года комиссионные доходы банка "Воронеж" от переводов юрлиц без открытия счета составляли 1,8 млрд рублей.
Forbes 00:10
Авто
Volkswagen объявил старт продаж самого бюджетного седана Jetta
Компания Volkswagen начала продажи своего самого бюджетного седана Jetta.
Letnews.ru 16 сентября в 04:56
Технологии
«ВкусВилл» разрешил покупателям самостоятельно сканировать и оплачивать товары
Для покупателей появилась возможность сканировать штрихкоды товаров при помощи установленного приложения, а затем складывать их к корзину и оплачивать на терминале.
Моллы.Ru 02:33