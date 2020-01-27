Политика
Деловое.ТВТрамп опроверг разоблачения Болтона касательно военной помощи Украине
Президент США считает, что это пиарный ход для того, чтобы «продать книгу» экс-советника. Трамп опроверг разоблачения Болтона касательно военной помощи Украине. Как сообщила газета New York Times, речь о "заморозке" помощи Украине началась еще в августе 2019 года.
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Дональд Трамп, по некоторым данным, все-таки увязывал помощь Украине с делом Байдена
Эхо Москвывчера в 22:32
NYT: Трамп заявлял Болтону о связи военной помощи Украине с расследованием дела Байденов
Коммерсантъвчера в 21:07
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Здоровье
Названы отличительные симптомы коронавируса
Стали известны симптомы, по которым можно отличить смертельно опасный коронавирус от обычных гриппа и простуды.
Общество
Глава Чувашии прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев, ранее заставивший сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами во время церемонии вручения новой техники, прокомментировал инцидент, заявив, что уважительно относится к сотрудникам ведомства.
Общество
Мэр Екатеринбурга сказал, когда появится вторая ветка метро
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Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Происшествия
В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе
Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Политика
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу для участия в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Освенцима.
Происшествия
Губернатор Подмосковья встретился с оставленными в Шереметьево детьми
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил мальчиков, оставленных отцом в аэропорту Шереметьево.
Шоу-бизнес
Виктория Боня загадочно пропала после поездки к каннибалам в Перу
В настоящее время недоступна страница Виктории Бони в инстаграме, на которую были подписаны несколько миллионов поклонников.
Здоровье
Роспотребнадзор разработал меры по борьбе с коронавирусом
Роспотребнадзор подготовил меры для предупреждения распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV в России.
Происшествия
В центре Новосибирска застрелили председателя ЖСК
Источник в правоохранительных органах региона сообщил агентству, что выстрелом в голову был убит председатель правления ЖСК "Залесский" Олег Арчибасов.
Общество
Как послание президента Федеральному собранию изменит жизнь россиян
Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в систему социальной защиты населения.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,8% - до $58,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03:03 мск.
Шоу-бизнес
Директор Натальи Андрейченко объявил о пропаже актрисы в Мексике
Звезда фильмов «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко пропала в Мексике и не выходит на связь.
Экономика
Йод в России за год подорожал в полтора раза
Йод подорожал в российских аптеках в течение 2019 года в 1,5 раза: в декабре 2018 года он в среднем стоил 23,01 рубля за упаковку, а в декабре 2019 года - уже 35,56 рубля, сообщили РИА Новости в аналитической компании DSM Group.
Общество
«Работа.ру»: россияне хотели бы зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц
Россияне в среднем хотели бы получать зарплату 92 тыс. руб. ежемесячно, показал опрос сервиса «Работа.ру», на результаты которого ссылается RT.
Финансы
Мировые рынки поддались всеобщей панике из-за смертельного вируса
Мировые рынки поддались всеобщей панике из-за распространяющегося в Китае смертельного коронавируса 2019-nCoV: биржевые индексы в разных странах упали от нескольких десятых процента до нескольких процентов.
Общество
SIPRI сообщил об обогнавшем Россию по производству оружия Китае
Китай стал вторым в мире производителем оружия после США, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
Единоборства
Немков выйдет на бой против чемпиона Bellator Бейдера
Боец ММА, россиянин Вадим Немков проведет поединок с чемпионом Bellator в полутяжелом весе Райаном Бейдером.
Кино
Фильм «Холоп» теперь показывают в США и Канаде
Политика
Комитет Думы получил 17 поправок к проекту об изменениях в Конституции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил уже 17 поправок к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции, они касаются в том числе порядка избрания нижней палаты и уточнения статусов Совета безопасности РФ и Государственного совета.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Армия и оружие
В ресторан посольства США в Багдаде попала ракета
Три ракеты ударили непосредственно по посольству США, находящемуся в «зеленой зоне» Багдада. Одна из ракет попала в ресторан посольства.
Происшествия
В Приморье прибывшую из Китая россиянку проверяют на коронавирус
Россиянка, прибывшая в Приморье из Шанхая, госпитализирована с подозрением на коронавирус.
Экономика
ФНС штрафует банки за отказ блокировать личные счета ИП
По информации издания, банки отказывались взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов, как того требуют Налоговый кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".