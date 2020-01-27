Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВТрамп опроверг разоблачения Болтона касательно военной помощи Украине

Президент США считает, что это пиарный ход для того, чтобы «продать книгу» экс-советника. Трамп опроверг разоблачения Болтона касательно военной помощи Украине. Как сообщила газета New York Times, речь о "заморозке" помощи Украине началась еще в августе 2019 года.
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Трамп отреагировал на слова Болтона по вопросу военной помощи Украине

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NYT: Трамп заявлял Болтону о связи военной помощи Украине с расследованием дела Байденов

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Болтон подтвердил, что Трамп задерживал помощь Украине, чтобы получить компромат на Байдена

Интерфаксвчера в 21:08
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Виктория Боня загадочно пропала после поездки к каннибалам в Перу

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Роспотребнадзор разработал меры по борьбе с коронавирусом

Роспотребнадзор подготовил меры для предупреждения распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV в России.
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Источник в правоохранительных органах региона сообщил агентству, что выстрелом в голову был убит председатель правления ЖСК "Залесский" Олег Арчибасов.
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Как послание президента Федеральному собранию изменит жизнь россиян

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Россияне в среднем хотели бы получать зарплату 92 тыс. руб. ежемесячно, показал опрос сервиса «Работа.ру», на результаты которого ссылается RT.
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Финансы

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Мировые рынки поддались всеобщей панике из-за распространяющегося в Китае смертельного коронавируса 2019-nCoV: биржевые индексы в разных странах упали от нескольких десятых процента до нескольких процентов.
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SIPRI сообщил об обогнавшем Россию по производству оружия Китае

Китай стал вторым в мире производителем оружия после США, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
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Фильм «Холоп» теперь показывают в США и Канаде

Live24 вчера в 05:55
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Комитет Думы получил 17 поправок к проекту об изменениях в Конституции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил уже 17 поправок к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции, они касаются в том числе порядка избрания нижней палаты и уточнения статусов Совета безопасности РФ и Государственного совета.
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Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
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В ресторан посольства США в Багдаде попала ракета

Три ракеты ударили непосредственно по посольству США, находящемуся в «зеленой зоне» Багдада. Одна из ракет попала в ресторан посольства.
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По информации издания, банки отказывались взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов, как того требуют Налоговый кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".
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