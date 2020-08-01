Бюро по вопросам этики при правительстве США опубликовало сведения о доходах президента страны Дональда Трампа за прошлый год. Финансовая декларация на 78 страницах опубликована на сайте ведомства.

Трамп опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

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