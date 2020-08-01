Общество

РБКРБКТрамп опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

Бюро по вопросам этики при правительстве США опубликовало сведения о доходах президента страны Дональда Трампа за прошлый год. Финансовая декларация на 78 страницах опубликована на сайте ведомства.
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Власти США опубликовали данные о доходах Трампа

Вести.Ruвчера в 22:11

Раскрыты доходы Трампа за 2019 год

Lenta.ruвчера в 22:22

Власти США опубликовали выписку о доходах Трампа за 2019 год

Московский Комсомолецвчера в 22:12

В США опубликовали данные о доходах Трампа

RT на русскомвчера в 22:11

Трамп опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

РБК02:39

Власти США опубликовали данные о доходах Трампа за минувший год

Российская газетавчера в 22:10

Власти США опубликовали данные о доходах Трампа за 2019 год

ТАССвчера в 21:50
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Происшествия

Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
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Экономика

Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru вчера в 05:20
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Политика

Соловьев резко ответил на обвинения Польши в гибели Качиньского

РИА Новости вчера в 18:42
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Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
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Путешествия

Туристы из РФ пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

Российские туристы массово жалуются на ухудшение условий отдыха в Турции, пишет газета «Московский комсомолец».
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Космос

Петербургские ученые разработают систему по обнаружению космического мусора

Ученые из Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» создадут систему видеомониторинга по обнаружению и классификации космического мусора на орбите Земли.
Peterburg2.ru вчера в 11:56
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Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко

Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru вчера в 09:23
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Финансы

ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях

Один из крупнейших российских банков ВТБ объявил о снижении ставки по рублевым вкладам на 0,1-0,2 процентных пункта.
Московский Комсомолец 01:57
Авто

Появились шпионские фотографии нового грузовика «Валдай Next»

Новый среднетоннажный грузовик ГАЗ «Валдай Next», придет на смену прежнему «Валдаю», производство которого завершилось ещё в конце 2015 года.
SpeedMe вчера в 05:32
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Происшествия

Три человека пострадали от взрыва на газовой заправке на Кубани

РБК вчера в 15:29
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Происшествия

На Аляске семь человек погибли при столкновении небольших самолетов

РИА Новости вчера в 21:05
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Общество

NYT: Microsoft может купить долю в TikTok

Корпорация Microsoft заинтересована покупкой доли в социальной сети TikTok, сообщает The New York Times (NYT).
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Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 июля в 17:01
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Общество

Международное авиасообщение может возобновиться с 11 августа

Международное авиасообщение может быть восстановлено уже с 11 августа - такой вариант развития событий обсуждается, однако точного решения еще нет.
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Здоровье

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Выпадение волос вполне может быть следствием развития сахарного диабета. Также признаком диабета можно считать неприятный запах изо рта.
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Армия и оружие

Су-27 перехватил военный самолет США над Черным морем

Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик ВМС США над Черным морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
РЕН ТВ вчера в 12:50
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Политика

Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 млрд долларов

Требование экс-президента Украины Леонида Кравчука заплатить 300 миллиардов долларов за восстановление Донбасса раскритиковал глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Российская газета 02:38
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Происшествия

Тела ребенка и троих взрослых обнаружили на турбазе в Алтайском крае

Вести.Ru вчера в 09:20
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Политика

Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»

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Общество

В Хабаровске вновь прошел митинг в поддержку Фургала

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Здоровье

Учёба с 1 сентября, выплаты в 250 тысяч рублей, вспышки коронавируса на заводах: Главные новости Башкирии за июль

1 июля в Башкирии вступили в силу несколько законов. Один из них касается повышения тарифов за услуги ЖКХ.
UfacityNews.ru вчера в 22:42
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Автоспорт

Квят потеряет пять мест на старте Гран-при Великобритании

По данным журналиста Криса Медланда, из-за нарушения регламента соревнований уроженец Уфы получит штраф в пять позиций на стартовой решетке Гран-при Великобритании.
Bookmaker-ratings.ru 02:20
Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Ранее стало известно, что в санатории под Минском и в южной части страны полиция задержала 33 «боевика иностранной частной компании Вагнер».
Evo-rus.com вчера в 09:09
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Футбол

Юран покинул пост главного тренера «Химок»

51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ru вчера в 15:25
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Культура

Москва онлайн: чем уличное искусство отличается от селфи в инстаграме

Москва 24 вчера в 08:31
Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе

Пенсионный фонд России сообщил точный возраст детей, родители которых могут претендовать в августе на пособие в 20 тысяч рублей.
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Экономика

Экономист Хазин назвал грамотные финансовые шаги в период кризиса

Вариант инвестиций в криптовалюту Хазин раскритиковал, назвав их очень рискованными, ведь ни у кого нет уверенности, насколько долго биткоин и его аналоги в принципе просуществуют.
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Происшествия

Трамп назвал нелепым решение об отмене смертного приговора Царнаеву

RT на русском вчера в 18:16
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Здоровье

С 1 августа изменились правила прилета в аэропорт Владивостока

1 августа пресс-служба правительства Приморья сообщила о том, что с сегодняшнего дня поменялись правила для прилетающих в регион.
КП - Владивосток 02:35
Экономика

Эксперты отметили рост цен на российские лекарства на 24% за год

Стоимость российских лекарств за последний год выросла на 23,8%, импортных - на 7,5%, говорится в материалах аналитической компании DSM Group.
ТАСС вчера в 05:33
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