Общество
РБКТрамп опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
Бюро по вопросам этики при правительстве США опубликовало сведения о доходах президента страны Дональда Трампа за прошлый год. Финансовая декларация на 78 страницах опубликована на сайте ведомства.
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Энергетика
Объем импорта газа из России в Турцию снизился в мае на 62%
В мае текущего года Турция импортировала 339,59 млн куб. м газа из РФ, в то время как в 2019 году объем майского импорта достиг 894,9 млн куб. м. Таким образом, доля российского газа на турецком рынке в мае составила 12,74% против 33,38% в прошлом году.
ТАСС 30 июля в 06:03
Политика
Дипломаты встретились с задержанными в Белоруссии 33 россиянами
Сотрудники посольства России встретились с задержанными в Белоруссии россиянами, сообщил консул Кирилл Плетнев в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 05:52
Шоу-бизнес
Новый клип Лободы с Лолитой и Собчак ставит рекорд по дизлайкам
Клип известной исполнительницы Светланы Лободы на песню Boom Boom ставит рекорды по дизлайкам.
Территория новостей 07:14
Общество
В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса
Минздрав ожидает еще двух заявлений на клинические испытания вакцины от COVID-19.
Коммерсантъ 03:38
Происшествия
Супруга рэпера Картрайта не признала вину в убийстве мужа
Марина Кохал не признает вину в убийстве своего супруга, украинского рэпера Энди Картрайта, сообщила в субботу "Интерфаксу" адвокат Ирина Скурту.
Интерфакс 04:25
Происшествия
Задержан организатор перевозки попавшего в ДТП микроавтобуса в Крыму
Lenta.ru вчера в 15:27
Политика
Глава СВР прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что СВР следит за событиями, которые развиваются вокруг ситуации с задержанием россиян в Белоруссии.
RT на русском 07:29
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:10
Происшествия
Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе
Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе Следственный комитет РФ (СКР) выясняет обстоятельства загадочной смерти сотрудника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосифа Кременских и всей его семьи — супруги, 12-летней дочери и 16-летнего сына.
Коммерсантъ 04:06
Космос
Ракета «Протон-М» со спутниками связи стартовала с Байконура
РЕН ТВ 30 июля в 17:26
Общество
Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа
«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва–Женева–Москва», — приводит ТАСС текст сообщения.
Известия 06:04
Авто
ГАЗ выпустил первые предсерийные образцы грузовика «Валдай Next»
Горьковский автозавод (ГАЗ) выпустил первые предсерийные образцы нового среднетоннажного грузовика «Валдай Next».
Автоновости дня 06:10
Культура
Первая серия мультфильма «Зебра в клеточку» опубликована в Сети
Киностудия "Союзмультфильм" опубликовала первую серию мультфильма "Зебра в клеточку".
NewInform 04:58
Здоровье
В Оренбуржье количество заболевших COVID-19 превысило 7 000
Всего же на сегодняшний день насчитывается 7 021 случаев.
Orenday.ru 04:58
Общество
В Москве выявили рекордный за месяц суточный прирост заболевших COVID
В столице за последние сутки выявили 695 случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости вчера в 05:00
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко
Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru вчера в 09:23
Футбол
«Спартак» отказался передать клуб в управление болельщикам к 2023 году
Руководство "Спартака" не ведет работу по передаче клуба в управление болельщикам к 2023 году, как ранее заявил владелец "красно-белых" Леонид Федун.
Российская газета 06:43
Общество
Проценко рассказал о работе больницы в Коммунарке
Главврач 40-й больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал о работе медицинского учреждения.
RT на русском 04:58
Политика
Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвине Набиуллиной продумать новые меры поддержки россиян, лишившихся вкладов в банках.
РБК вчера в 04:06
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
О условиях выплат на детей в августе рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в августе материальную помощь на время пандемии смогут получить родители детей, которые по каким-то причинам не смогли подать заявление ранее.
Уфимские Заметки 02:25
Футбол
Защитник «Рубина» Данченко может перейти в московское «Динамо»
Предметный интерес к 26-летнему Данченко, который перешел в «Рубин» прошлым летом в качестве свободного агента, есть у четырех клубов.
Sport24.ru 02:38
Политика
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:27
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости вчера в 15:36
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Общество
Подозреваемым во взломе Twitter предъявлены обвинения
Власти США предъявили обвинения в скоординированном взломе аккаунтов в "Твиттере", совершенном 15 июля, жителю Великобритании, а также двум американцам, один из которых является несовершеннолетним.
Газета.Ru вчера в 19:33
Гаджеты
Caviar начал принимать заказы на iPhone 12 Pro в России
Бренд Caviar в России начал принимать предварительные заказы на iPhone 12 Pro, ещё не представленные американской компанией Apple.
Актуальные Новости 30 июля в 13:27
Здоровье
В Алтайском крае число случаев COVID-19 достигло 9109
Сто одиннадцать новых заражённых коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки, 9109 - с начала пандемии, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости вчера в 02:55
Общество
Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября
Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу, сообщило Минобразования в телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 09:37
Политика
Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд
Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru 04:55