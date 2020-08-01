Общество
РБКТрамп опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
Бюро по вопросам этики при правительстве США опубликовало сведения о доходах президента страны Дональда Трампа за прошлый год. Финансовая декларация на 78 страницах опубликована на сайте ведомства.
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Происшествия
В Екатеринбурге задержали двух участников акций в поддержку хабаровчан
Екатеринбург Онлайн 06:05
Происшествия
Тела ребенка и троих взрослых обнаружили на турбазе в Алтайском крае
Вести.Ru вчера в 09:20
Общество
В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса
Минздрав ожидает еще двух заявлений на клинические испытания вакцины от COVID-19.
Коммерсантъ 03:38
Фигурное катание
Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко
Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
RT на русском вчера в 12:52
Общество
За сутки еще 96 человек заболели коронавирусом в Саратовской области
За последние сутки еще у 96 жителей Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com 03:01
Шоу-бизнес
Новый клип Лободы с Лолитой и Собчак ставит рекорд по дизлайкам
Светлана Лобода выложила в сеть новый клип «Boom Boom».
Собеседник вчера в 11:53
Кино
«Космическому» кино Тома Круза выделили 200 млн долларов
Evo-rus.com 02:14
Здоровье
С 1 августа изменились правила прилета в аэропорт Владивостока
1 августа пресс-служба правительства Приморья сообщила о том, что с сегодняшнего дня поменялись правила для прилетающих в регион.
КП - Владивосток 02:35
Наука
Выявлено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Ученые нашли месторождение, где добывались камни для второго кольца Стоунхенджа.
ToDay News Ufa 30 июля в 16:05
Здоровье
О вреде дешевых каш рассказали врачи
Частое употребление манной каши грозит недостатком железа и витамина D в организме, в результате чего может появляться сыпь на теле.
Evo-rus.com 02:53
Единоборства
Глава UFC подтвердил, что Макгрегор принял вызов Хамзата Чимаева
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отреагировал на твит ирландца Конора Макгрегора, в котором он принял вызов шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.
РИА Новости 02:33
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли девять человек
При столкновении микроавтобуса с «КамАЗом» на трассе «Таврида» в Крыму погибли восемь человек, еще десять получили ранения разной степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на местное МЧС.
Ведомости вчера в 03:01
Экономика
ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4%
ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4% Европейская экономика на фоне ограничительных мер во втором квартале 2020 года продемонстрировала историческое падение — ВВП стран Евросоюза, по данным Евростата, сократился в апреле—июне сразу на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Коммерсантъ вчера в 08:46
Общество
В ОАЭ введена в строй первая в арабских странах АЭС
Газета.Ru 06:01
Армия и оружие
Шойгу принял участие в молебне в честь небесных покровителей ВДВ
В молебне приняли участие Министр обороны Сергей Шойгу, его заместители, командование ВДВ, десантники, а также специалисты тыла.
Московский Комсомолец 05:52
Общество
Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа
Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа, рейсы будут совершаться раз в неделю.
RT на русском 06:04
Происшествия
По факту пожара и взрыва на АГЗС на Кубани возбуждено уголовное дело
«Следственным отделом по Динскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, в результате которой пострадало шестеро граждан (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.
REGNUM вчера в 19:53
Происшествия
На Кубани подтвердили 99 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 1 августа 2020, 11:09 — REGNUM 99 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили в региональном оперативном штабе 1 августа.
REGNUM 04:09
Энергетика
Цены на газ в России повышаются на 3%
Оптовые цены на газ для всех категорий потребителей России с 1 августа будут повышены на 3%. Индексация в текущем году произошла на месяц позже традиционного срока.
ТАСС вчера в 17:01
Футбол
ФК «Химки» официально объявил об уходе Юрана с поста главного тренера
Сергей Юран в субботу, 1 августа, покинул пост главного тренера подмосковного футбольного клуба «Химки».
Известия 04:47
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Происшествия
Спасатели эвакуируют пассажиров тонущего парома близ Астрахани
В Володарском районе Астраханской области спасатели эвакуируют пассажиров парома, который терпит бедствие.
Газета.Ru 04:23
Экономика
РБК: первоначальный взнос по льготной ипотеке снизят до 15%
Правительство снизит с 20% до 15% первоначальный взнос по ипотеке под 6,5% по льготной программе, сообщили источники РБК.
Коммерсантъ 05:56
Общество
В Крыму выявили 37 новых случаев коронавируса за сутки
Всего на текущий период в республике зарегистрирован 1241 случай новой коронавирусной инфекции.
Вести.Севастополь 03:21
Единоборства
Емельяненко получил за бой с Исмаиловым 10 млн рублей
Спортивный менеджер Азамат Бостанов, представляющий интересы бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова, озвучил гонорар своего подопечного за поединок с Александром Емельяненко.
CT news вчера в 22:27
Политика
Российские дипломаты встретились с 33 задержанными в Белоруссии
В Белоруссии в пятницу вечером российские дипломаты посетили 33 граждан РФ, обвиняемых в подготовке теракта и массовых беспорядков.
Вести.Ru 05:49
Футбол
«Газпром Арена» вошла в рейтинг лучших стадионов мира
Домашний стадион «Зенита» «Газпром Арена» вошёл в рейтинг лучших стадионов мира.
Чемпионат 04:35
Здоровье
Мясников рассказал, как избежать тяжёлого течения коронавируса
Врач Александр Мясников рассказал, какие шаги нужно сделать, чтобы избежать тяжёлого течения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 14:38
Общество
В России выявили за сутки 5 462 случая заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 462, общее количество инфицированных достигло 845 443.
ТАСС 03:51
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Лион» в финале Кубка французской лиги
Футболисты «ПСЖ» в финальном матче Кубка французской лиги одолели «Лион».
ProstoProSport вчера в 18:01