Политика
ИнтерфаксТрамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что план его администрации по мирному урегулированию на Ближнем Востоке сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля. Об этом американский лидер сказал, выступая в Белом доме.
Читать в источнике
Оценить535
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 16:33, Ашберн
Технологии
Составили список лучших антивирусов для Windows 10
Составлен список лучших антивирусных программ для Windows 10.
Происшествия
Корреспондент RT получила серьезное ранение в Идлибе
Финансы
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5–1,75% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская сделала странный макияж с «запасными» глазами
На выставку Сальвадора Дали Настасья Самбурская пришла с необычным макияжем.
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Общество
ВОЗ созывает 30 января заседание комитета по ЧС из-за ситуации в Китае
Комитет Всемирной организации здравоохранения проведёт 30 января заседание, на котором будет принято решение о том, нужно ли объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае.
Политика
Си Цзиньпин назвал ситуацию с эпидемией коронавируса в Китае сложной
Ситуация с эпидемией коронавируса в Китае по-прежнему остается сложной, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Происшествия
В Воронеже госпитализировали двоих с подозрением на коронавирус
Два человека госпитализированы в воронежскую больницу с подозрением на коронавирус. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.
Политика
ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации
ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации в полном объеме.
Авто
DeLorean DMC-12 снова встанет на конвейер
Компания Delorean Motor Company из Техаса, которая не имеет прямого отношения к ирландскому автопроизводителю, в следующем году может приступить к мелкосерийному выпуску модернизированного DeLorean DMC-12.
Политика
СБУ вывезла на Украину экс-министра угольной промышленности ДНР
Сотрудники Службы безопасности Украины вывезли с территории ДНР на Украину бывшего министра угольной промышленности ДНР, сообщила 29 января пресс-служба ведомства.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Происшествия
В Ростовской области два человека погибли в ДТП с автобусом
Два человека погибли и 10 пострадали в ДТП на трассе «Дон» под Ростовом-на-Дону, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Кино
Появился первый трейлер анимационного фильма по Mortal Kombat
Опубликован дебютный трейлер анимационного фильма по вселенной Mortal Kombat («Смертельная битва»). Видеоролик появился на портале IGN.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Политика
Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар
"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссахар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", — говорится в документе.
Авто
Купе Alpine A110 подготовлено для поездок в горы
Клиренс купе повысили на 60 мм, в свою очередь, кузов стал шире на 80 мм.
Общество
Футболист Аршавин выгоняет из квартиры бывшую жену с дочкой
Бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина рассказала, что экс-супруг и его мама собираются выселить ее из квартиры вместе с дочкой.
Происшествия
Четырехмесячного сына отец отравил снотворным в Подмосковье
На допросе мужчина рассказал, что он подсыпал в детское питание снотворное, чтобы ребенок лучше спал.
Гаджеты
Стало известно, когда Samsung Galaxy S20 и Z Flip поступят в продажу
Автор портала XDA Developers Макс Вайнбах в своем Twitter-аккаунте опубликовал очередную порцию утечек о новой флагманской линейке смартфонов Samsung Galaxy S20 и "раскладушке" Galaxy Z Flip.
Происшествия
Бывший директор фабрики «Меньшевик» оправдан присяжными
Экс-директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, оправдан присяжными, передает ТАСС.
Футбол
Роналду первым в мире достиг отметки 200 млн подписчиков в Instagram
Пятикратному обладателю "Золотого мяча" покорилась отметка в 200 млн подписчиков в Instagram, что позволило ему стать первым пользователем социальной сети со столь значительной аудиторией.
Наука
Китайские ученые изготовили лекарство против коронавируса
Китайское информационное агентство «Синьхуа» сообщает, что сотрудники Уханьского института вирусологии при Академии наук КНР сумели выделить некое вещество, на клеточном уровне эффективно сдерживающее коронавирус 2019-nCoV.
Политика
Посольство США признало ошибку в посте об освобождении Освенцима
Посольство США в Дании признало свою ошибку в публикации об освобождении нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Происшествия
СК РФ возобновил уголовное дело против трансплантолога Каабака
Следственный комитет возобновил уголовное дело о халатности в отношении детского трансплантолога Михаила Каабака, который ранее был уволен из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ).
Общество
Россия закрывает границу с Китаем в пяти регионах до марта
Вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба сообщила, что принято решение о продлении до 1 марта включительно действия мер по закрытию границы РФ с КНР в пяти регионах.
Наука
Ученые засомневались в связи нового коронавируса с рынком в Ухани
Авторы отмечают, что этот случай так и не удалось однозначно связать с «тем самым» рынком в Ухани, откуда, по всем последующим сообщениям, началось распространение инфекции.