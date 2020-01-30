Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что план его администрации по мирному урегулированию на Ближнем Востоке сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля. Об этом американский лидер сказал, выступая в Белом доме.

Трамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины

Финансы ФРС США сохранила базовую ставку Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5–1,75% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

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Общество ВОЗ созывает 30 января заседание комитета по ЧС из-за ситуации в Китае Комитет Всемирной организации здравоохранения проведёт 30 января заседание, на котором будет принято решение о том, нужно ли объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае.

Авто DeLorean DMC-12 снова встанет на конвейер Компания Delorean Motor Company из Техаса, которая не имеет прямого отношения к ирландскому автопроизводителю, в следующем году может приступить к мелкосерийному выпуску модернизированного DeLorean DMC-12.

Политика СБУ вывезла на Украину экс-министра угольной промышленности ДНР Сотрудники Службы безопасности Украины вывезли с территории ДНР на Украину бывшего министра угольной промышленности ДНР, сообщила 29 января пресс-служба ведомства.

Политика Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.

Политика Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар "Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссахар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", — говорится в документе.

Наука Китайские ученые изготовили лекарство против коронавируса Китайское информационное агентство «Синьхуа» сообщает, что сотрудники Уханьского института вирусологии при Академии наук КНР сумели выделить некое вещество, на клеточном уровне эффективно сдерживающее коронавирус 2019-nCoV.

Происшествия СК РФ возобновил уголовное дело против трансплантолога Каабака Следственный комитет возобновил уголовное дело о халатности в отношении детского трансплантолога Михаила Каабака, который ранее был уволен из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ).