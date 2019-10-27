Политика
РЕН ТВТрамп опубликовал загадочный твит
Президент США Дональд Трамп, который известен своей любовью к микроблогу Twitter, заставил пользователей разгадывать смысл нового послания. "Что-то значительное только что произошло!" - написал хозяин Белого дома.
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«Но непонятно, что конкретно он имеет в виду»: Трамп опубликовал загадочный твит
Вести.Ruвчера в 22:55
«Что-то крупное случилось»: загадочный твит Трампа оставил пользователей в недоумении
ТК Звездавчера в 22:41
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Общество
Мисс Украина-2019 рассказала, чей Крым
Московский Комсомолец вчера в 05:22
Армия и оружие
Fox News узнал о возможном уничтожении лидера ИГ силами США
Известия вчера в 23:53
Футбол
Украинский полузащитник «Ференцвароша» назвал лучшего футболиста ЦСКА
Украинский полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харитин поделился впечатлениями о ЦСКА после матча 3-го тура Лиги чемпионов, а также назвал лучшего футболиста армейцев по прошедшему матчу.
Матч ТВ 02:20
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
ТАСС вчера в 11:46
Фигурное катание
Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости вчера в 18:27
Армия и оружие
Рота российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани
Рота военной полиции из России прибыла в город Кобани на севере Сирии для патрулирования территории совместно с турецкими коллегами.
Известия вчера в 22:15
Общество
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru вчера в 07:42
Политика
Зеленский сообщил детали встречи с добровольцами в Донбассе
РБК вчера в 21:19
Происшествия
В Улан-Удэ 12 человек пострадали при взрыве газа в кафе
Число пострадавших при хлопке газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12, сообщили РИА Новости в Минздраве республики.
РИА Новости вчера в 07:50
Общество
В Минприроды Забайкалья рассказали, как пережить встречу с медведем
Министерство природных ресурсов Забайкальского края составило памятку о правильном поведении человека при встрече с медведем.
РИА Новости вчера в 20:09
Шоу-бизнес
Малахов оправдался за эфир про эскорт блогерш
Газета.Ru вчера в 19:20
Шоу-бизнес
Стас Пьеха отказывается разводиться с женой из-за ребенка
Через несколько месяцев Наталья родила ему сына Петра, но даже это не спасло их брак, распавшийся через год.
StarHit.ru вчера в 15:00
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости 25 октября в 06:55
Происшествия
В Пермском крае возобновлены поиски пропавшего частного самолета
В Пермском крае сегодня в 06.30 мск спасатели и добровольцы возобновили поиски пропавшего частного легкомоторного самолета Сеssпа 172, которым управлял председатель Федерации сверхлегкой авиации региона Геннадий Белоглазов.
Российская газета 01:39
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 25 октября в 11:59
Энергетика
Сечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти
Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал Соединённые Штаты единственным регулятором на мировом нефтяном рынке, сообщает ТАСС.
RT на русском 24 октября в 08:56
Культура
Михаил Пореченков сыграет Витю Мясника в новом сериале
Уже в этот понедельник на ТНТ начинают показывать новый комедийный сериал с Михаилом Пореченковым в главной роли.
Вечерняя Москва 25 октября в 07:57
Экономика
Завод Pozis потребовал от Госдумы равных льгот с иностранцами
Зеленодольский завод Pozis направил в Госдуму РФ ряд предложений по выравниванию на рынке условий работы по сравнению с иностранными производителями, пользующимися льготами режимов ТОСЭР.
Реальное время вчера в 06:30
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП на трассе в Алтайском крае
Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в ДТП в Крыловском районе Краснодарского края погибли три человека — двое взрослых и один ребенок.
REGNUM вчера в 00:35
Хоккей
Локомотив — СКА 4:3 (Овертайм)
Петербургский СКА потерпел очередное поражение в матче чемпионата КХЛ от «Локомотива».
78.ru вчера в 13:06
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Происшествия
Получившего в Турции инсульт сыктывкарского туриста доставили в Москву
Сегодня 27 октября в аэропорт «Домодедово» доставили туриста из Сыктывкара Александра Денисова.
Невские Новости 02:20
Гаджеты
Apple рассчитывает на высокие продажи iPhone 11
Примечательно, что Apple намерена увеличить производство iPhone 11 на 1,6 миллиона экземпляров.
Anonsens 25 октября в 06:37
Происшествия
Минобороны РФ подтвердило расстрел военных в Забайкалье
REGNUM 25 октября в 08:19
Происшествия
Два ребенка погибли в ДТП под Челябинском
Отмечается, что в результате погибли четыре человека, двое из них дети.
Газета.Ru вчера в 21:41
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Газета.Ru 25 октября в 13:12
Шоу-бизнес
Певица Любовь Успенская призналась, что не носит нижнего белья
Певица Любовь Успенская призналась, что не носит нижнего белья в ходе шоу «Бар в большом городе».
ФАН вчера в 19:14
Общество
В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»
Первая партия препарата для детей, страдающих эпилепсией, "Фризиум" прибыла в Россию.
Российская газета вчера в 17:44