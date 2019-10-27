Политика

РЕН ТВРЕН ТВТрамп опубликовал загадочный твит

Президент США Дональд Трамп, который известен своей любовью к микроблогу Twitter, заставил пользователей разгадывать смысл нового послания. "Что-то значительное только что произошло!" - написал хозяин Белого дома.
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Life.ruвчера в 23:13
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