Политика
РЕН ТВТрамп опубликовал загадочный твит
Президент США Дональд Трамп, который известен своей любовью к микроблогу Twitter, заставил пользователей разгадывать смысл нового послания. "Что-то значительное только что произошло!" - написал хозяин Белого дома.
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«Но непонятно, что конкретно он имеет в виду»: Трамп опубликовал загадочный твит
Вести.Ruвчера в 22:55
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В Санкт-Петербурге 12-летний школьник совершил жестокое убийство своей матери. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник.
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В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13:36 по местному времени (12:36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.
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Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
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«Операционка» будет оснащена модулем, который сможет адаптировать систему для ноутбуков. Новинка будет носить имя «Windows 10X».
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Четыре человека погибли в ДТП под Челябинском
Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье, 27 октября, на трассе в Челябинской области. В результате аварии погибли четыре человека.
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Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
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В Москве неизвестный ранил ножом в грудь посетителя торговом комплексе "Савеловский".
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Зобнин вернулся в общую группу «Спартака» перед матчем с «Локомотивом»
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин тренируется в общей группе, сообщил главный тренер клуба Доменико Тедеско.
Экономика
Кремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП
В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади
Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.
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Главные признаки алкоголизма назвал нарколог
Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
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Дедовщина, возможно, привела к бойне в воинской части в Забайкалье
ЧП в воинской части посёлка Горный Забайкальского края некоторые бывшие военные связывают со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым.
Армия и оружие
В Китае назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию
Китайское издание Sohu рассказало, почему США ее рассматривает планов нападения на Россию, передаёт «РИА Новости».
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Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену
Известный футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану.
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Российский дивизион С-400 прибыл в Сербию для учений
По данным пресс-службы Минобороны РФ, российские подразделения ПВО уже прибыли в Сербию на военных транспортниках.
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Исполнительница появилась на публике в кожаном бюстгальтере и легинсах, надев также жакет.
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Один строгий запрет Параскевы: это категорически нельзя делать 27 октября
27 октября Православная церковь чтит память Параскевы Сербской - христианской святой, которая после смерти родителей, раздав наследство нуждающимся, выбрала аскетический образ жизни, приняла постриг и отправилась на Святую землю.
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Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
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