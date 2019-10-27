Президент США Дональд Трамп, который известен своей любовью к микроблогу Twitter, заставил пользователей разгадывать смысл нового послания. "Что-то значительное только что произошло!" - написал хозяин Белого дома.

Происшествия В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13:36 по местному времени (12:36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.

Общество Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.

Политика Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП под Челябинском Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье, 27 октября, на трассе в Челябинской области. В результате аварии погибли четыре человека.

Армия и оружие Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.

Общество Один строгий запрет Параскевы: это категорически нельзя делать 27 октября 27 октября Православная церковь чтит память Параскевы Сербской - христианской святой, которая после смерти родителей, раздав наследство нуждающимся, выбрала аскетический образ жизни, приняла постриг и отправилась на Святую землю.