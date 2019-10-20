Политика

РБКРБКТрамп ошибочно назвал главу Пентагона Марком Эсперанто

Президент США Дональд Трамп назвал главу Пентагона Марком Эсперанто, хотя настоящая фамилия министра обороны — Эспер. Сообщение с ошибкой опубликовано в Twitter американского лидера.
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Трамп по ошибке назвал министра обороны «Эсперанто»

РИА Новости10:30

Трамп по ошибке назвал главу Пентагона «Эсперанто»

Комсомольская правда11:20

Трамп ошибочно назвал главу Пентагона Марком Эсперанто

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