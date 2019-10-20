Политика
РБКТрамп ошибочно назвал главу Пентагона Марком Эсперанто
Президент США Дональд Трамп назвал главу Пентагона Марком Эсперанто, хотя настоящая фамилия министра обороны — Эспер. Сообщение с ошибкой опубликовано в Twitter американского лидера.
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 14:51, Ашберн
Происшествия
В Барселоне началась очередная акция в поддержку осужденных политиков
Аргументы и Факты 14:30
Армия и оружие
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
Как уточняет РИА Новости, американские военные уничтожили данный объект после того, как США вывели оттуда все свои силы.
RT на русском 10:28
Армия и оружие
Корабль ВМС США оснастят первым боевым лазером
Пентагон в ближайшее время установит первую систему лазерного оружия на десантном корабле-доке USS Portland (LPD-27) ВМС США.
Газета.Ru 13:03
Происшествия
13 человек погибли при прорыве дамбы в Красноярском крае
В Курагинском районе Красноярского края 13 человек стали жертвами прорыва дамбы, пишет РИА Новости со ссылкой на краевой главк МЧС.
9111.ru вчера в 02:34
Авто
Эксперты подсчитали, сколько стоит подготовить автомобиль к зиме
Автоновости дня вчера в 09:02
Политика
Welt: Путин побеждает без войны
Президент России Владимир Путин побеждает в Сирии без войны, пишет в своем комментарии Штюрмер.
Вести.Ru 11:40
Наука
Подводные вулканы могут выпускать пузыри газа размером с небоскреб
Исследование, опубликованное в Nature Geoscience, показывает как «подобраться поближе» к подводным вулканам, а также описывает необычный эффект океанской вулканической активности.
Naked Science 06:25
Происшествия
В США трое военных погибли во время учений
Трое американских военнослужащих погибли и трое пострадали в воскресенье на учениях в штате Джорджия, передает местный телеканал WKRG.
РИА Новости 12:56
Футбол
«Тамбов» подтвердил отставку Григоряна с поста главного тренера
ТК Звезда вчера в 11:10
Шоу-бизнес
У Маргарины Симоньян родилась дочь
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что родила дочку.
Аргументы и Факты вчера в 10:56
Космос
NASA: К Земле приближается астероид
К Земле движется астероид 162082 (1998 HL1). Соответствующее заявление сделал Центр исследования околоземных объектов NASA.
МИР 24 18 октября в 21:06
Футбол
Черчесов не сбреет усы в случае победы сборной России на Евро-2020
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не сбреет усы в случае победы национальной команды на чемпионате Европы-2020.
Спорт-Экспресс 14:32
Кино
На телеканале «Россия 1» выходит сериал «Екатерина. Самозванцы»
Российская газета 17 октября в 14:45
Культура
Валдис Пельш признался в жестоком розыгрыше Александра Абдулова
Вечерний курьер 03:13
Общество
Дженнифер Лоуренс сыграла свадьбу с арт-дилером
Звезда и одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда Дженнифер Лоуренс вышла замуж: в субботу, 19 октября, 29-летняя лауреатка "Оскара" вступила в брак с 34-летним арт-дилером Куком Марони, о помолвке с которым стало известно в феврале этого года.
Газета.Ru 13:52
Армия и оружие
Новое американское оружие установило рекорд дальности стрельбы
По словам представителя Northrop Grumman, пушка оснащена калибром 50 мм, что в два раза больше, чем у предшественника, а также имеет более дальний радиус действия.
Ferra 10:21
Технологии
Тиньков назвал проблемы Libra и TON «жирной точкой в эре криптовалют»
Миллиардер упомянул проблемы проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra, который потерял несколько крупных партнеров, и TON — блокчейн-платформы от основателя Telegram Павла Дурова, запуск которой был остановлен из-за иска американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
Forbes 12:57
Футбол
Дмитрий Аленичев: «При мне „Спартак“ мог на несколько лет стать номером один в чемпионате»
Спорт БИЗНЕС Online 14:43
Финансы
Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.
ТАСС 18 октября в 02:06
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 21 по 27 октября
Рыбы В целом вас ожидает благоприятный период без лишних тревог.
Голос правды (ст. Полтавская) 00:05
Гаджеты
Xiaomi перевыпустит Redmi Note 8 на игровом процессоре Snapdragon 730G
По новым данным, в Redmi намерены выпустить новую версию Note 8, которая поступит в продажу под названием Redmi Note 8T и в ее основе будет Snapdragon 730G.
Astera 09:14
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали действия Турции в Сирии
Помощник президента Юрий Ушаков считает, что действия Турции в Сирии не должны препятствовать урегулированию.
Российская газета 08:57
Футбол
«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в матче РПЛ
Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с «Краснодаром» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:09
Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Оренбургом" и "Крыльями Советов" закончился минимальной победой самарской команды и массовой дракой, по итогам которой были наказаны не только футболисты, но и оба главных тренера - Владимир Федотов и Миодраг Божович.
Газета.Ru 11:47
Политика
Коломойский заявил о влиянии на партию Зеленского
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что оказывает влияние на лидера фракции партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давида Арахамию.
Газета.Ru 11:33
Армия и оружие
В Бресте начались учения десантников России и Белоруссии
Тактические учения ВДВ России и сил специальных операций ВС Республики Беларусь стартовали сегодня в Бресте.
Life.ru 14:19