Фонд американской программы по военно-политическому сдерживанию России потерял 800 млн долларов. Эти средства взял президент страны Дональд Трамп - на реализацию собственной инициативы по строительству стены на границе с Мексикой. Об этом заявил лидер демократов Чак Шумер.

Трамп отдаст на стену с Мексикой $800 млн из средств на сдерживание РФ

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