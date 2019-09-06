Политика
Российская газетаТрамп отдаст на стену с Мексикой $800 млн из средств на сдерживание РФ
Фонд американской программы по военно-политическому сдерживанию России потерял 800 млн долларов. Эти средства взял президент страны Дональд Трамп - на реализацию собственной инициативы по строительству стены на границе с Мексикой. Об этом заявил лидер демократов Чак Шумер.
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Трамп отдаст на стену с Мексикой $800 млн из средств на сдерживание РФ
Российская газетавчера в 14:47
Трамп забрал деньги из программы «российского сдерживания» на строительство стены
Взгляд.рувчера в 13:55
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