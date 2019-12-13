Напомним, что по данным издания, представители Вашингтона в рамках переговоров были готовы отказаться от своих же планов, связанных с повышением тарифов на целый ряд товаров прибывающих в страну из Китая.

Трамп отказался делать послабления для товаров из Китая

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