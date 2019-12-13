Политика
FerraТрамп отказался делать послабления для товаров из Китая
Напомним, что по данным издания, представители Вашингтона в рамках переговоров были готовы отказаться от своих же планов, связанных с повышением тарифов на целый ряд товаров прибывающих в страну из Китая.
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Трамп опроверг сообщения о сокращении пошлин на китайские товары в два раза
Аргументы и Фактывчера в 10:50
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Общество
Около четверти школ в России запретили мобильные телефоны в классах
Более 10 тыс. российских школ запретили использование сотовых телефонов на занятиях, рассказала глава Минпросвещения Ольга Васильева «Российской газете».
Наука
Ученые назвали вызывающие бессонницу продукты
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сделала свой главный выбор в шоу «План Б»
Происшествия
В Свердловской области перевернулся автобус, пострадали семь человек
Автобус на трассе Пермь - Екатеринбург съехал с трассы и перевернулся, семь человек доставлены в больницу, сообщил РИА Новости в субботу руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Происшествия
После пожара в тюменском наркодиспансере госпитализированы 12 человек
В областную больницу Тюмени доставлены 12 пострадавших при пожаре в наркодиспансере, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Спорт
Чемпионка мира лыжница Карлссон не допущена к соревнованиям из-за питания
Чемпионка мира шведская лыжница Фрида Карлссон не допущена к соревнованиям.
Кино
Вышел финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала решение Загитовой приостановить карьеру
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о решении олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой приостановить карьеру.
Армия и оружие
РФ заподозрили в планах взлома Марианской впадины для уничтожения США
Батискаф будет изучать дно Марианской впадины в военных целях Президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук, капитан 1-го ранга Константин Сивко отмечает, что "впадина находится на границе стыковки двух тектонических плит, в зоне движения по разломам, где Тихоокеанская плита уходит под Филиппинскую плиту".
Армия и оружие
F-35A «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»
В мае американское издание The Drive написало, что истребители F-35A Lightning II и F-35C Lightning II получат сверхзвуковые ракеты Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER), предназначенные для уничтожения радаров вражеских комплексов противоракетной обороны.
Политика
ЛНР потребовала от Киева согласования поправок в конституцию
Луганская народная республика требует от Киева согласовать с Донбассом (ДНР и ЛНР) поправки в конституцию Украины.
Гаджеты
IPhone 4 признали главным гаджетом десятилетия
Общество
Минюст РФ хочет изменить правила взыскания долгов
Министерство юстиции Российской Федерации опубликовало проект закона, в котором предлагается ввести обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности граждан.
Здоровье
В Приморье открылись первые центры амбулаторной онкопомощи
Два первых центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) открылись в Приморье.
Игры
Microsoft презентовала консоль Xbox Series X нового поколения
Microsoft официально анонсировала новое поколение игровой консоли.
Спорт
WADA не лишит Россию права на проведение Евро-2020
Россия сможет принять у себя Чемпионат Европы по футболу в 2020 году, несмотря на санкции, наложенные исполкомом Всемирного антидопингового агентства.
Фигурное катание
Туктамышева оправдалась за унижения Медведевой
"Императрица" российского фигурного катания, как называют Елизавету Туктамышеву, сняла с себя вину за публикацию унизительного видео с участием ее коллеги по ледовой площадке Евгенией Медведевой.
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз подряд
Снижение прогноза по инфляции на конец 2019 года не принципиально — важнее, что прогноз на 2020 год ЦБ не изменил — он ниже 4%, а значит, потенциал снижения ключевой ставки сохраняется, считает главный аналитик «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.
Армия и оружие
КНДР сообщила об очередном успешном испытании на космодроме Сохэ
В КНДР объявили об успешном проведении еще одного испытания на полигоне Сохэ, сообщает в субботу агентство ЦТАК.
Культура
Лещенко объяснился насчёт мата в шоу Галкина
Общество
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
В ближайшие дни в европейской части России резко потеплеет. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.
Музыка
Шнуров обрушился на Гагарину с критикой в эфире шоу «Голос»
Политика
Песков прокомментировал переговоры «на повышенных тонах» в Париже
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии — состоялся в Париже 9 декабря.
Кино
Умер актер Дэнни Айелло, снявшийся в «Крестном отце 2» и «Леоне»
Политика
США и Китай согласовали первую часть торговой сделки
Общество
Минфин США снял санкции с трех российских компаний
Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости.
Здоровье
Диетологи дали советы по выбору блюд и напитков на Новый год
Врачи-диетологи рассказали, как правильно подобрать продукты, блюда и напитки для новогоднего стола, чтобы не допустить неприятных последствий для организма.