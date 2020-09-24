РЕН ТВ 15

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме ушел от прямого ответа на вопрос о том, гарантирует ли он мирную передачу власти после выборов главы государства в ноябре, но при этом выразил уверенность в своей победе на них.

Дональд Трамп 45-й президент сша Посмотрим, что произойдет. Вы знаете, что я очень сильно выражал недовольство по поводу голосования, и это полная катастрофа. Никакой передачи власти, честно говоря, и не будет. Будет продолжение.