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Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме ушел от прямого ответа на вопрос о том, гарантирует ли он мирную передачу власти после выборов главы государства в ноябре, но при этом выразил уверенность в своей победе на них.В источнике
Дональд Трамп45-й президент сша
Посмотрим, что произойдет. Вы знаете, что я очень сильно выражал недовольство по поводу голосования, и это полная катастрофа. Никакой передачи власти, честно говоря, и не будет. Будет продолжение.
С чего всё началось
Президент США Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о том, гарантирует ли он мирную передачу власти после выборов главы Белого дома, передает CNBC
.
Москва 2421:53
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РЕН ТВ

«Будет продолжение»: Трамп не задумывается о мирной передаче власти

РЕН ТВ21:27
Газета.Ru

Трамп не гарантирует, что мирно передаст власть после выборов

Газета.Ru19:54
Московский Комсомолец

Трамп не гарантирует, что добровольно передаст власть после выборов

Московский Комсомолец19:09
Lenta.ru

Трамп высказался о мирной передаче власти после выборов

Lenta.ru19:04
ТАСС

Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о гарантиях мирной передачи власти после выборов

ТАСС19:02
РИА Новости

Трамп отказался дать гарантии мирной передачи власти в США

РИА Новости18:54
РБК

Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США

РБК19:59

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