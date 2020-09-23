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РБК
РБК

Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США

Президент США Дональд Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти своему сопернику, кандидату от Демократической партии Джо Байдену, в случае проигрыша на выборах 3 ноября. Так он отреагировал на соответствующий вопрос журналиста во время пресс-конференции в Белом доме, передает CNBC.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о гарантиях мирной передачи власти после выборов

Президент США Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос, гарантирует ли он мирную передачу власти после ноябрьских выборов, выразив при этом уверенность в своей победе на них.
ТАСС19:02
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Трамп не гарантирует, что добровольно передаст власть после выборов

Московский Комсомолец19:09
Вести.Ru

Трамп ушел от ответа на вопрос о гарантии мирной передачи власти после выборов

Вести.Ru19:57
Газета.Ru

Трамп не гарантирует, что мирно передаст власть после выборов

Газета.Ru19:54
РБК

Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США

РБК19:59
Lenta.ru

Трамп высказался о мирной передаче власти после выборов

Lenta.ru19:04
ТАСС

Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о гарантиях мирной передачи власти после выборов

ТАСС19:02
РИА Новости

Трамп не дал гарантий мирной передачи власти после выборов

РИА Новости18:54

В РФ предложили не увольнять за пьянство на удаленной работе

Как отмечается, в Трудовой кодекс предлагается ввести норму о том, что сотрудника, который трудится на удаленке, нельзя будет уволить за прогул в привычном понимании - отсутствие на рабочем месте в течение рабочего дня, либо смены.
В РФ предложили не увольнять за пьянство на удаленной работе
Газета.Ru18:34
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В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков

Москва, 24 сентября 2020, 03:48 — REGNUM Новые правила поверки счетчиков в России, которые вступают в силу с 24 сентября, предполагают подтверждение факта контроля только в электронном виде, сообщил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт) Алексей Абрамов.
REGNUM20:48
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В Минске задержаны более 50 протестующих, на улицах слышны выстрелы

На улицах Минска силовики задержали уже более полусотни участников протестных акций, которые вспыхнули с новой силой после инаугурации Александра Лукашенко, который считается официальным победителем президентских выборов.
News.ruвчера в 13:32
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В Великобритании на полгода ввели новые ограничения из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении новых ограничений на фоне начавшейся в стране второй волны распространения коронавирусной инфекции.
Страна Советов on-line22 сентября в 14:17
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