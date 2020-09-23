Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США
Президент США Дональд Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти своему сопернику, кандидату от Демократической партии Джо Байдену, в случае проигрыша на выборах 3 ноября. Так он отреагировал на соответствующий вопрос журналиста во время пресс-конференции в Белом доме, передает CNBC.В источнике
С чего всё началось
Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о гарантиях мирной передачи власти после выборов
Президент США Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос, гарантирует ли он мирную передачу власти после ноябрьских выборов, выразив при этом уверенность в своей победе на них.
ТАСС19:02
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