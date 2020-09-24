На вопрос журналиста, готов ли Трамп к мирной передаче власти, президент заявил, что «передачи не будет, честно говоря, будет продолжение».

Митт Ромни американский политик В основе демократии лежит мирная передача власти. Отсутствие этого механизма мы видим в Белоруссии. Любое предположение о том, что президент может не уважать эту конституционную гарантию, немыслимо и неприемлемо.