Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США
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На вопрос журналиста, готов ли Трамп к мирной передаче власти, президент заявил, что «передачи не будет, честно говоря, будет продолжение».В источнике
В основе демократии лежит мирная передача власти. Отсутствие этого механизма мы видим в Белоруссии. Любое предположение о том, что президент может не уважать эту конституционную гарантию, немыслимо и неприемлемо.
С чего всё началось
Президент США Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о том, гарантирует ли он мирную передачу власти после выборов главы Белого дома, передает CNBC
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Сенатор-республиканец напомнил заявившему о передаче власти Трампу ситуацию в Белоруссии
Московский Комсомолец00:10