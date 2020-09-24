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Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США

На вопрос журналиста, готов ли Трамп к мирной передаче власти, президент заявил, что «передачи не будет, честно говоря, будет продолжение».В источнике
Митт Ромниамериканский политик
В основе демократии лежит мирная передача власти. Отсутствие этого механизма мы видим в Белоруссии. Любое предположение о том, что президент может не уважать эту конституционную гарантию, немыслимо и неприемлемо.
С чего всё началось
Президент США Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о том, гарантирует ли он мирную передачу власти после выборов главы Белого дома, передает CNBC
.
Москва 2421:53
Подробнее о событии
Газета.Ru

Демократы расценили слова Трампа как отказ от передачи власти

Газета.Ru02:40
ТАСС

Ромни сравнил комментарий Трампа о передаче власти с ситуацией в Белоруссии

ТАСС23:18
Lenta.ru

Трамп высказался о мирной передаче власти после выборов

Lenta.ru19:04
РЕН ТВ

«Будет продолжение»: Трамп не задумывается о мирной передаче власти

РЕН ТВ21:27
РБК

Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США

РБК19:59
Московский Комсомолец

Сенатор-республиканец напомнил заявившему о передаче власти Трампу ситуацию в Белоруссии

Московский Комсомолец00:10
РИА Новости

Трамп отказался дать гарантии мирной передачи власти в США

РИА Новости18:54

Суд арестовал активы бывших топ-менеджеров Бинбанка по искам «Траста»

Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры в отношении активов бывших топ-менеджеров и прежнего владельца Бинбанка Микаила Шишханова по двум искам банка "Траст" на общую сумму 329 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.
Интерфакс02:56
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В России предложили не увольнять за пьянство на удалённой работе

Москва, 24 сентября 2020, 07:08 — REGNUM Исключить наказания для сотрудников на удалённой работе, которые появляются на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, предложила рабочая группа в промежуточном варианте поправок законопроекту о дистанционной занятости.
REGNUM00:08
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«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума

По данным издания, ведомство представило в среду на заседании правительства поправки в федеральные законы, которые позволяют со следующего года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода.
РИА Новости21:27
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Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера

Роман Филиппов, новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, считает, что лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, ранее защищавший Ефремова, оказывал давление на его клиента в ходе судебного процесса.
Известиявчера в 10:25
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
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Реставраторов петербургской консерватории вывезли в Москву для ареста

Как стало известно «Форпосту» в среду, 23 сентября, накануне сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ вывезли из Петербурга в Москву генерального директора реставрационной компании «Меандр» Елену Завадскую, а также бизнесмена Евгения Ярмоша, которого считают имеющим отношение к данному предприятию.
Форпост Северо-Западвчера в 10:04
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В Кремле оценили публикацию разговора Путина и Макрона о Навальном

Москва, 23 сентября 2020, 13:27 — REGNUM Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в статье Le Monde о разговоре президента РФ Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном об Алексее Навальном есть неточности.
REGNUMвчера в 06:27
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