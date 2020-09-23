Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США
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Президент США Дональд Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти своему сопернику, кандидату от Демократической партии Джо Байдену, в случае проигрыша на выборах 3 ноября. Так он отреагировал на соответствующий вопрос журналиста во время пресс-конференции в Белом доме, передает CNBC.В источнике
Что ж, нам нужно посмотреть, что произойдет. Вы знаете, что я очень сильно выражал недовольство по поводу голосования, это полная катастрофа. Никакой передачи власти, честно говоря, и не будет. Будет продолжение.
С чего всё началось
Президент США Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о том, гарантирует ли он мирную передачу власти после выборов главы Белого дома, передает CNBC
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Московский Комсомолец00:10