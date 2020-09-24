Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США
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На вопрос журналиста, готов ли Трамп к мирной передаче власти, президент заявил, что «передачи не будет, честно говоря, будет продолжение».В источнике
С чего всё началось
Президент США Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о том, гарантирует ли он мирную передачу власти после выборов главы Белого дома, передает CNBC
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