На вопрос журналиста, готов ли Трамп к мирной передаче власти, президент заявил, что «передачи не будет, честно говоря, будет продолжение».

С чего всё началось Президент США Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о том, гарантирует ли он мирную передачу власти после выборов главы Белого дома, передает CNBC Москва 24 21:53