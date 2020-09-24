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Ведомости
Ведомости

Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США

На вопрос журналиста, готов ли Трамп к мирной передаче власти, президент заявил, что «передачи не будет, честно говоря, будет продолжение».В источнике
С чего всё началось
Президент США Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о том, гарантирует ли он мирную передачу власти после выборов главы Белого дома, передает CNBC
.
Москва 2421:53
Подробнее о событии
Газета.Ru

Демократы расценили слова Трампа как отказ от передачи власти

Газета.Ru02:40
Московский Комсомолец

Сенатор-республиканец напомнил заявившему о передаче власти Трампу ситуацию в Белоруссии

Московский Комсомолец00:10
РИА Новости

Трамп отказался дать гарантии мирной передачи власти в США

РИА Новости18:54
РЕН ТВ

«Будет продолжение»: Трамп не задумывается о мирной передаче власти

РЕН ТВ21:27
РБК

Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США

РБК19:59
Lenta.ru

Трамп высказался о мирной передаче власти после выборов

Lenta.ru19:04
ТАСС

Ромни сравнил комментарий Трампа о передаче власти с ситуацией в Белоруссии

ТАСС23:18

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
Коммерсантъ22 сентября в 10:22
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В угольном бассейне под Новосибирском произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Горловской впадине в Искитимском районе Новосибирской области, сообщил в четверг ТАСС директор Алтае-Саянского филиал "Единой геофизической служба РАН" Александр Еманов.
В угольном бассейне под Новосибирском произошло землетрясение
ТАСС02:17
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Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новостивчера в 06:33
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Все регионы России получили пробные партии вакцины «Спутник V»

«Все регионы получили первые пробные партии вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
RT на русском03:18
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В Киеве заявили о полном праве Украины перекрыть Северо-Крымский канал

Киев имел полное право перекрыть искусственно созданный Северо-Крымский канал, русло реки Днепр, которая "свободно течет по территории Украины, Белоруссии и России", не перекрывалось, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
Известиявчера в 16:25
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Матч между сборными России и Швеции по футболу перенесли в Москву

«Российский футбольный союз официально сообщает о том, что контрольный матч между национальными сборными России и Швеции перенесен из Сольны в Москву», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Известиявчера в 06:53
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Найден способ усовершенствовать термоядерный реактор

Исследователи применили эти данные к закону масштабирования, чтобы спрогнозировать, насколько много ошибок может возникнуть при работе будущего Международного экспериментального термоядерного реактора ITER.
Популярная механика03:46

Сенаторы США заподозрили сына Байдена в сделках с Еленой Батуриной

Американские сенаторы от Республиканской партии утверждают, что Хантер Байден, сын кандидата в президента США от демократов Джозефа Байдена, совершал «подозрительные сделки» с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.
Известия23:05
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В России предложили не увольнять за пьянство на удалённой работе

Москва, 24 сентября 2020, 07:08 — REGNUM Исключить наказания для сотрудников на удалённой работе, которые появляются на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, предложила рабочая группа в промежуточном варианте поправок законопроекту о дистанционной занятости.
REGNUM00:08
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Суд арестовал активы бывших топ-менеджеров Бинбанка по искам «Траста»

Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры в отношении активов бывших топ-менеджеров и прежнего владельца Бинбанка Микаила Шишханова по двум искам банка "Траст" на общую сумму 329 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.
Интерфакс02:56
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