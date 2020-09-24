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Ведомости

Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США

На вопрос журналиста, готов ли Трамп к мирной передаче власти, президент заявил, что «передачи не будет, честно говоря, будет продолжение».В источнике
С чего всё началось
Президент США Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о том, гарантирует ли он мирную передачу власти после выборов главы Белого дома, передает CNBC
.
Москва 2421:53
Подробнее о событии
Газета.Ru

Демократы расценили слова Трампа как отказ от передачи власти

Газета.Ru02:40
Lenta.ru

Трамп высказался о мирной передаче власти после выборов

Lenta.ru19:04
ТАСС

Ромни сравнил комментарий Трампа о передаче власти с ситуацией в Белоруссии

ТАСС23:18
Коммерсантъ

Трамп не ответил на вопрос о мирной передаче власти в случае проигрыша

Коммерсантъ21:02
РБК

Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США

РБК19:59
Московский Комсомолец

Сенатор-республиканец напомнил заявившему о передаче власти Трампу ситуацию в Белоруссии

Московский Комсомолец00:10
РИА Новости

Трамп отказался дать гарантии мирной передачи власти в США

РИА Новости18:54

Правительство может переложить стоимость приборов на население

В Минэнерго сообщили, что поручено «проанализировать объем финансирования по установке приборов учета, который подлежит включению в тарифы», расчет будет вестись с учетом предложений министерства по минимизации финансирования, в том числе за счет проведения поверок старых счетчиков вместо их замены, продления срока по установке счетчиков для потребителей, которые до 1 июля не сделали этого сами.
Коммерсантъ17:54
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Просрочка по потребкредитам в РФ достигла пиковых значений 2018 года

Объем просроченных потребительских кредитов достиг пиковых значений с конца 2018 года, а в целом за август прирост просрочки составил 5%, что стало самым высоким показателем с начала коронакризиса в России.
Газета.Ru05:15
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В Минздраве прокомментировали очереди из машин «скорой» в Петербурге

Минздрав проводит проверку готовности Санкт-Петербурга к эпидсезону, особое внимание регионы должны уделять первичной «сортировке» пациентов, сообщил РБК помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, комментируя очереди из автомобилей скорой помощи возле стационаров, перепрофилированных для заболевших коронавирусом COVID-19.
РБК05:34

Coca-Cola начнет продавать кофе в России

Производитель газированных напитков и соков Coca-Cola в скором будущем начнет продавать в России зерновой и молотый кофе, говорится в сообщении компании (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru05:17
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Авербух и актриса Арзамасова подтвердили информацию о своих отношениях

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова подтвердили информацию о своих романтических отношениях в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
RT на русском06:01
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