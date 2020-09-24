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Ведомости
Ведомости

Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США

На вопрос журналиста, готов ли Трамп к мирной передаче власти, президент заявил, что «передачи не будет, честно говоря, будет продолжение».В источнике
С чего всё началось
Президент США Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о том, гарантирует ли он мирную передачу власти после выборов главы Белого дома, передает CNBC
.
Москва 2421:53
Подробнее о событии
Газета.Ru

Демократы расценили слова Трампа как отказ от передачи власти

Газета.Ru02:40
РБК

Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США

РБК19:59
ТАСС

Ромни сравнил комментарий Трампа о передаче власти с ситуацией в Белоруссии

ТАСС23:18
Коммерсантъ

Трамп не ответил на вопрос о мирной передаче власти в случае проигрыша

Коммерсантъ21:02
Московский Комсомолец

Сенатор-республиканец напомнил заявившему о передаче власти Трампу ситуацию в Белоруссии

Московский Комсомолец00:10
Lenta.ru

Трамп высказался о мирной передаче власти после выборов

Lenta.ru19:04
РИА Новости

Трамп отказался дать гарантии мирной передачи власти в США

РИА Новости18:54

Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I), которая покрывает страховку 90% кораблей в мире, решила не работать с судами проекта Nord Stream 2. Об этом говорится в циркуляре организации, опубликованном на ее сайте.
ТК Звездавчера в 00:17
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Вакцина «Ультрикс» поступит в частные клиники России не раньше октября

Популярная отечественная вакцина от гриппа "Ультрикс" поступит в коммерческие медицинские учреждения и аптеки страны не раньше октября, так как производство направлено на государственные клиники.
ПолитРоссия03:28
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Центр Гамалеи начал испытания вакцины от коронавируса на группах риска

Институт имени Гамалеи запустил клинические испытания вакцины от коронавируса "Спутник V" на ряде групп риска, в том числе пожилых людях, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Москва 2406:49
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