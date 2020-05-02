Globallookpress Президент США Дональд Трамп отказался комментировать состояние здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. По информации агентства Reuters, Трампу был задан вопрос, жив ли Ким Чен Ын. "Я не хочу говорить об этом", - заявил американский руководитель.

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Общество 80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Ростовской области Оперштаб сообщил в субботу, 2 мая о 80 подтвержденных за сутки случаях заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Ростовской области. 353

Общество Нарушителей масочного режима в Подмосковье начнут штрафовать с 12 мая Контроль за ношением масок и респираторов в Подмосковье будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов, с 12 мая нарушителям грозит штраф 4 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства. 3,2K

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Футбол «Болонья» вслед за «Сассуоло» объявила о возобновлении тренировок Ранее стало известно, что «Сассуоло» стал первым клубом серии А, который объявил о возобновлении тренировок.

Политика В США началось тестирование 14 вакцин против коронавируса Американские ученые тестируют 14 потенциальных вакцин против коронавируса в рамках программы администрации президента США «Операция сверхзвуковая скорость», сообщают 2 мая NBC News со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Политика Трамп прокомментировал появление Ким Чен Ына Президент США Дональд Трамп прокомментировал появление северокорейского лидера Ким Чен Ына после трех недель отсутствия на публике. 23

Здоровье В Мексике число случаев заражения коронавирусом превысило 20 тысяч Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля заместитель главы министерства здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель заявил, что страна вступает в третью фазу эпидемии коронавируса, в рамках которой наблюдается быстрый рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом при невозможности отследить их источник.

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Гаджеты В Сети появились живые снимки умного браслета Xiaomi Mi Band 5 Стоит добавить, что, в соответствии с более ранними утечками, размер дисплея AMOLED составит 1,2 дюйма, в то время, как Mi Band 4 имел 0,95-дюймовый экран.

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Экономика ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM. 228