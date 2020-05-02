Политика
РЕН ТВТрамп отказался комментировать состояние Ким Чен Ына
Globallookpress Президент США Дональд Трамп отказался комментировать состояние здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. По информации агентства Reuters, Трампу был задан вопрос, жив ли Ким Чен Ын. "Я не хочу говорить об этом", - заявил американский руководитель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 23:45, Ашберн
Энергетика
Цены на нефть снова перешли к росту
Мировые цены на нефть вернулись к росту после того, как утренний подъем сменился уходом в минус.
РИА Новости вчера в 10:11
Общество
80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Ростовской области
Оперштаб сообщил в субботу, 2 мая о 80 подтвержденных за сутки случаях заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Ростовской области.
Kursk.com 06:29
Армия и оружие
Южнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР
Погранпост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР, сообщает агенство «Рёнхап».
RT на русском 23:37
Здоровье
В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии
Официальная позиция РПЦ в отношении абортов состоит в их выведении из системы ОМС, к чему ранее неоднократно призывали священнослужители.
Говорит Москва 11:31
Общество
Нарушителей масочного режима в Подмосковье начнут штрафовать с 12 мая
Контроль за ношением масок и респираторов в Подмосковье будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов, с 12 мая нарушителям грозит штраф 4 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
РИА Новости 06:59
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Политика
Назарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана
Экономика сегодня 05:39
Здоровье
Назван основной признак заболевания коронавирусом
Температура тела, по словам медика, при коронавирусе может быть нормальной (36,5; 36,9), повышенной (37-37,9) или высокой (например, 38,5). «Поэтому при повышении температуры тела не нужно сразу бить в набат, поскольку это не основной признак новой коронавирусной инфекции, а нужно прислушаться к себе», - отметил специалист.
Петрозаводск говорит 09:47
Футбол
«Болонья» вслед за «Сассуоло» объявила о возобновлении тренировок
Ранее стало известно, что «Сассуоло» стал первым клубом серии А, который объявил о возобновлении тренировок.
Спорт-Экспресс 14:23
Политика
В США началось тестирование 14 вакцин против коронавируса
Американские ученые тестируют 14 потенциальных вакцин против коронавируса в рамках программы администрации президента США «Операция сверхзвуковая скорость», сообщают 2 мая NBC News со ссылкой на высокопоставленных чиновников.
Известия 23:31
Политика
Трамп прокомментировал появление Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп прокомментировал появление северокорейского лидера Ким Чен Ына после трех недель отсутствия на публике.
Известия 19:05
Здоровье
В Мексике число случаев заражения коронавирусом превысило 20 тысяч
Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля заместитель главы министерства здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель заявил, что страна вступает в третью фазу эпидемии коронавируса, в рамках которой наблюдается быстрый рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом при невозможности отследить их источник.
REGNUM вчера в 20:53
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Более 50 процентов зараженных коронавирусом страдают от одного или более хронических заболеваний.
Луки.ру 30 апреля в 02:00
Политика
В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий
Российская газета вчера в 08:01
Шоу-бизнес
Ведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»
В одном из последних постов продюсер написал, что однажды на гастролях группы они вызвали в гостиницу девушек с пониженной социальной ответственностью, среди которых была Кудрявцева.
Neva.Today вчера в 05:54
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировали у берегов Камчатки
Газета.Ru вчера в 21:01
Кино
Фильм о подвигах сибиряков в боях за брянский Севск покажут 3 мая
Фильм покажут 3 мая в 13.00 на телеканале Россия-24.
Заря (г. Карачев) 04:59
Общество
Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса
Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru 19:36
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 13:15
Общество
В Минске объяснили отказ Лукашенко проходить тест на коронавирус
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что Александр Луккашенко до сиж пор не делал тест на коронавирус.
Московский Комсомолец 13:49
Гаджеты
В Сети появились живые снимки умного браслета Xiaomi Mi Band 5
Стоит добавить, что, в соответствии с более ранними утечками, размер дисплея AMOLED составит 1,2 дюйма, в то время, как Mi Band 4 имел 0,95-дюймовый экран.
OAnews 10:36
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
Армия и оружие
Российские военные продезинфицируют еще три медучреждения в Италии
Российские военные совместно с итальянскими коллегами 1 мая продезинфицируют три лечебных учреждения в городе Брешиа, сообщает Минобороны РФ.
Аргументы и Факты вчера в 05:38
Политика
Глава российского Минстроя заразился коронавирусом
Глава Министерства строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев заразился коронавирусом.
Суть событий вчера в 14:52
Шоу-бизнес
Марат Башаров встретился с родным отцом впервые за 30 лет
Отец актера Вафа всегда хорошо относился к сыну, несмотря на то, что знал — он ему не родной.
StarHit.ru 15:40
Авто
В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств
1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня 23:20
Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников
Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 02:18
Общество
Не верящие в коронавирус жители Северной Осетии сожгли антенну связи
Неверящие в существование коронавируса сожгли антенну сотовой связи в Северной Осетии, селение Ногир осталось без связи, сообщил глава региона Вячеслав Битаров во время пресс-конференции в режиме онлайн.
РИА Новости 10:40