Политика
РИА НовостиТрамп передумал устраивать саммит G7 на своем курорте в Майами
Ранее Белый дом сообщил, что саммит G7 пройдет 10-12 июня в Trump National Doral Resort в Майами. В пятницу несколько влиятельных конгрессменов США представили законопроект, направленный на то, чтобы предотвратить финансирование проведения саммита на курорте, принадлежащем Трампу.
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Общество
Российские банки обяжут проверять клиентов по номеру телефона
Российский кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона.
Общество
В ПФР рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
Происшествия
После прорыва дамбы в Красноярском крае задержали директора артели
Гендиректора компании, дамбу которой прорвало в Красноярском крае, задержали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Фигурное катание
Щербакова упала на дорожке шагов в короткой программе на Гран-при США
Российская фигуристка Анна Щербакова упала на дорожке шагов в короткой программе на первом этапе Гран-при Skate America, стартовавшем в Лас-Вегасе.
Происшествия
При пожаре на складе на западе Москвы обрушилась кровля
Из-за пожара площадью 500 кв. м. на складе на западе Москвы произошло частичное обрушение кровли.
Политика
Трамп заявил о симпатии к россиянам и назвал Клинтон сумасшедшей
Президент США Дональд Трамп назвал экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон сумасшедшей из-за высказываний об американский политиках, которые, по ее мнению, играют на руку России.
Футбол
Поражение от «Зенита» стало для Карпина самым крупным в карьере
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в матче против «Зенита», который закончился со счетом 1:6, потерпел свое самое крупное поражение в карьере До этого его клубы проигрывали с разницей в четыре мяча.
Технологии
В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков
В сеть утекла фотография PlayStation 5 для разработчиков, которую ранее нигде не публиковали.
Хоккей
Умарк и Зарипов подрались во время Зеленого дерби
Хоккейные команды впервые играли на кубок «Чак-чак Cup». Во время игры произошла драка между Линусом Умарком и Данисом Зариповым.
Единоборства
Турнир по ММА в Сочи завершился массовой дракой
В Сочи в субботу состоялся крупный турнир по ММА Fight Nights Global 95.
Происшествия
В Москве два рок-музыканта умерли из-за передозировки наркотиками
Двое участников рок-металл группы «Zreet» умерли из-за отравления наркотиками, сообщает Telegram-канал 112.
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России
Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак
Кино
Мексика: Обзор кассовых сборов за уик-энд 11 - 13 октября, 2019
Совсем небольшим по местным меркам уроном отделался «Джокер» в Мексике.
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Общество
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали, сообщили РИА Новости в столичном суде.
Авто
Появились первые изображения нового Hyundai Tucson
Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.
Энергетика
Силуанов: Россия выстоит перед резким падением цен на нефть
Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что наша страна может выстоять даже перед резким падением цен на нефть – с помощью накопленного золотого резерва, который в настоящее время составляет более 7 процентов ВВП.
Политика
Названы четыре причины провалов США на переговорах
Американские дипломаты весьма компетентны, но не могут достигнуть прогресса по замороженным конфликтам, пишет обозреватель Foreign Policy, выделяя четыре психологические причины, которые этому мешают.
Культура
Регина Тодоренко вернется в шоу «Орел и решка»
Телеведущая Регина Тодоренко вернется в тревел-шоу "Орел и решка" на телеканале "Пятница!".
Футбол
Григорян после поражения «Тамбова» подал в отставку
Политика
Джонсон попросил Туска об отсрочке Brexit
О поступившем из Лондона запросе на отсрочку Brexit написал глава Европейского совета Дональд Туск в Twitter.
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Политика
Кондратьев прокомментировал идею Киева о «возвращении» Кубани
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал заявление Киева о «возвращении» Кубани в состав Украины.
Политика
Путин и Меркель обсудили организацию саммита «Нормандской четверки»
Хоккей
«Лос-Анджелес» победил «Калгари», Ковальчук забил в большинстве
«Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» — 4:1. Самым результативным игроком встречи стал Джефф Картер, набравший 2 (1+1) очка.
Общество
Кейт Миддлтон: визит в Пакистан был «фантастическим»
Кейт Миддлтон в интервью американскому телеканалу CNN назвала визит в Пакистан «фантастическим».
Кино
32 анимационных фильма претендуют на Оскар 2020
16 октября Американская киноакадемия опубликовала список проектов, которые могут быть номинированы на Оскар в этом году в категории Лучший анимационный фильм.
Происшествия
Путин дал поручения после прорыва дамбы в Красноярском крае
Президент России Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса о ЧП возле красноярского поселка Щетинкино, где в результате прорыва дамбы погибли по меньшей мере 15 человек.