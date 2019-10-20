Политика
Российская газетаТрамп отказался от идеи провести саммит G7 на своем курорте
Президент США Дональд Трамп отказался от идеи проведения саммита G7 на своем курорте в Майами (штат Флорида). "Из-за безумной и бессмысленной враждебности СМИ и демократов мы больше не рассматриваем данный вариант", - заметил хозяин Белого дома, добавив, что уже начались поиски нового места.
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Демократы хотят запретить Трампу проводить саммит G7 на своем курорте
Красная весна18 октября в 22:00
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Общество
В России могут обязать банки проверять телефонные номера клиентов
В правительстве предлагают обязать банки проверять номера телефонов клиентов для верификации паспортных данных.
РИА Новости вчера в 22:13
Армия и оружие
На Украине прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами
В принятом парламентом документе указано, что отменяются звания «прапорщик», «мичман», «старшина» и «старший прапорщик».
РБК 18 октября в 06:45
Авто
Эксперты назвали три вредных привычки владельцев автомобилей
Актуальные Новости вчера в 09:00
Хоккей
«Салават Юлаев» в первом «Зелёном дерби» сезона обыграл «Ак Барс»
Телеканал UTV вчера в 09:52
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России
Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.
РИА Новости вчера в 23:18
Технологии
«Умные» четки из Ватикана взломали за четверть часа
Эксперт выявил уязвимость «умных» четок от Ватикана за четверть часа.
Политическая Экспертиза 01:02
Политика
В правительстве назвали странными слова Лукашенко о барьерах России
В правительстве России указали на странность заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно «сдерживающих мер» со стороны России в отношении некоторых белорусских товаров.
РБК 18 октября в 13:59
Политика
Путин провел телефонные переговоры с Меркель
РИА Новости вчера в 12:08
Происшествия
Из-за пожара в больнице Новосибирска эвакуировали 160 человек
News.ru вчера в 13:56
Энергетика
Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам.
РБК вчера в 21:58
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! 18 октября в 04:24
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве
Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 17 октября в 16:42
Общество
Илон Маск выступил на Краснодарском форуме
Американский предприниматель Илон Маск выступил на Краснодарском форуме по видеосвязи.
BFM.ru вчера в 02:00
Происшествия
В Красноярском крае прорвало дамбу: есть погибшие
По информации ведомства, сегодня, 19 октября, около 6 часов утра в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
ИА Запад24 18 октября в 23:13
Шоу-бизнес
Через два дня после родов Анастасия Решетова надела корсет
Вечером 18 октября Решетова опубликовала инстаграм-историю, в которой сообщила, что «корсет надела, вес еще не проверяла».
Woman.ru вчера в 05:04
Футбол
Дзюба разгромил «Ростов» со счетом 6:1
Статистика матча (" Зенит" / "Ростов") Удары 13/6 Удары в створ 8/4 Владение 63 % / 37% Фолы 10/14 Угловые 3/3 WhoScored 7.30 / 6.03 Составы на матч: "Зенит": Кержаков, Жустино, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Азмун, Дзюба, Дриусси.
REGNUM 00:48
Армия и оружие
Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии
Lenta.ru вчера в 00:57
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что около тысячи военных перебрасываются с северо-востока Сирии в западных Ирак для борьбы с ИГ.
Газета.Ru вчера в 23:06
Футбол
Титов назвал назначение Тедеско плевком в российский тренерский корпус
Оба сказали правильную вещь: назначение немца плевок в российский тренерский корпус. Человек работал только в "Шальке", полтора года.
Sport.ru 18 октября в 10:29
Общество
Двойника Зеленского нашли в Москве
Газета.Ru вчера в 16:19
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ вчера в 19:58
Армия и оружие
Секретные учения НАТО по сценарию атомной войны начались в Германии
Экономика сегодня 18 октября в 23:54
Общество
Продолжается Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Продолжается Mercedes-Benz Fashion Week Russia В среду показ Mercedes-Benz Fashion Week Russia прошел несколько сумбурно.
Коммерсантъ 17 октября в 09:07
Происшествия
В ходе протестов в Каталонии пострадали почти 200 человек
В Каталонии во время массовых акций протеста пострадали 182 человека.
Дождь вчера в 06:11
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru 18 октября в 10:32
Общество
Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса
Самолет авиакомпании Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет.
Lenta.ru вчера в 18:38
Наука
Раскрыто влияние перца чили на развитие рака
Учёные из Университета Маршалла в США обнаружили, что вещество капсаицин, присутствующее в перце чили, может помогать при раке лёгких.
Ferra вчера в 09:02
Политика
Горбачев сообщил об обращении к Путину
Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС и первый президент СССР Михаил Горбачев рассказал, что некоторое время назад он посылал обращение президенту России Владимиру Путину .
Kazanfirst.ru 18 октября в 04:08
Футбол
«Витесс» под руководством Слуцкого установил исторический рекорд клуба
Нидерландский "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, установил клубный исторический рекорд, сообщает gelderlander.nl.
Газета.Ru вчера в 20:30
Шоу-бизнес
Лобода показала новое фото с солистом Rammstein
Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram фото, сделанное во время празднования 37-летия.
РЕН ТВ 18 октября в 04:09