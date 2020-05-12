Президент США Дональд Трамп отказался от пересмотра условий первой фазы торговой сделки с Китаем.

Трамп отказался от пересмотра сделки с Китаем

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