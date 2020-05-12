Политика

Lenta.ruLenta.ruТрамп отказался от пересмотра сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп отказался от пересмотра условий первой фазы торговой сделки с Китаем.
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Трамп исключил возможность пересмотра торговой сделки с Китаем

Коммерсантъ20:57

Трамп отказался от пересмотра сделки с Китаем

Lenta.ru20:37

Трамп не планирует обсуждать новые условия торговой сделки с Китаем

Московский Комсомолец17:26

Трамп прокомментировал обсуждение торгового соглашения с Китаем

Газета.Ru18:03

Трамп прокомментировал обсуждение торгового соглашения с КНР

RT на русском17:30

Трамп: США не заинтересованы в обсуждении новых условий торгового соглашения с Китаем

ТАСС17:28

Трамп выступил против возобновления переговоров по торговой сделке с КНР

РБК18:14
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Кожемяко считает, что в Приморье рано ослаблять ограничения

Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что пока рано говорить о послаблении ограничительных мер в регионе из-за высокого прироста заболеваемости коронавирусом, сообщает краевое правительство.
РИА Новости 21:41
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Здоровье

В Приморье коронавирус выявили у еще 48 человек

Коронавирус выявлен еще у 48 человек в Приморском крае за прошедшие сутки, 10 мая сообщает пресс-служба краевого правительства.
ИА Красная Весна 09 мая в 22:01
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Общество

Сайт Госуслуг перестал работать после обращения Путина

Россияне жалуются на сбои в работе портала госуслуг после обращения президент Владимира Путина.
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В рейтинге DxOMark смартфон Samsung Galaxy S20+ занял 10 место

Стоит отметить, что Samsung Galaxy S20+ на глобальном рынке стоит 1 200 долларов, но его камера уступает более дешёвым флагманским смартфонам из Китая.
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Тактаров о тренировке Тайсона: Майк, ты еще не вернулся на мой уровень

Metaratings 16:48
Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
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Общество

В Минтруде рассказали о размере выплат работникам соцучреждений

Дополнительные выплаты за работу во время пандемии работники соцучреждений начнут получать в июне, сообщили в Минтруде РФ.
Российская газета 15:34
Экономика

Нерабочие дни в России закончились, рабочие пока не начинаются

Нерабочие дни в России закончились, рабочие пока не начинаются Общероссийский режим «нерабочих дней» с 12 мая не будет продлен.
Коммерсантъ 17:41
Общество

Определены параметры двигателя для российского сверхзвукового лайнера

РИА Новости 20:20
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Общество

Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений

Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
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Политика

Путин объявил о завершении нерабочего периода

Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ 09:12
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Общество

Путин: Семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка

Семьи с детьми до трех лет получат до 5 тысяч рублей государственной помощи.
RuNews24.ru 11:29
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Общество

Скончался экс-губернатор Рязанской области Олег Ковалёв

По неофициальным данным, 11 мая после продолжительной болезни скончался бывший губернатор Рязанской области, член Совета Федерации Федерального собрания РФ Олег Ковалёв.
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Авто

В России ужесточаются требования ввоза праворульных машин

1 июля 2020 года в России вступит в силу новый ГОСТ 33670-2015 техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», ужесточающий требования к ввозу, постановке на учет и эксплуатации праворульных автомобилей в России.
Автоновости дня 09 мая в 00:39
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Кино

«Союзмультфильм» представил первый 3D-мультфильм

Российская газета вчера в 07:25
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На судостроительном заводе во Владивостоке произошел взрыв газа

Российская газета 21:08
Общество

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
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Фигурное катание

Плющенко вступился за Трусову после нападок хореографа Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил хореографу Алексею Железнякову, который ранее подверг сомнению успехи Александры Трусовой в будущем.
Народные новости вчера в 12:11
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Общество

Вибрирующий мост с машинами в Китае попал на видео

В Сети появились кадры вибрирующего морского моста Хумэнь в китайской провинции Гуандун.
РИА Новости вчера в 10:29
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Общество

Цифровые пропуска введут для приезжающих на Сахалин

Не допустить распространения коронавирусной инфекции на Сахалине и Курилах призвана новая региональная инициатива оформление цифровых пропусков.
АСТВ 21:21
Экономика

Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года

Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия 09:58
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Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 16 лет получат разовые выплаты

С 1 июня должна быть произведена единоразовая выплата в десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте с 3 до 15 лет включительно, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 11:21
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Армия и оружие

Норвежцы испугались реакции России из-за «американского» радара

Обновленный радар будет располагаться всего в 28 км от границы с РФ, и жители Вардё выразили обеспокоенность возможной реакцией Москвы.
Известия 21:39
Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости 16:10
Экономика

Продажи загородных домов под Москвой выросли в три раза

Количество сделок по продаже загородных домов на вторичном рынке Подмосковья увеличилось в 3,3 раза по итогам апреля.
Российская газета 02:30
Армия и оружие

Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков

В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 вчера в 07:41
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Кино

Организаторы подтвердили отмену Каннского кинофестиваля в 2020 году

Организаторы Международного Каннского кинофестиваля решили отказаться от его проведения в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.
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Шоу-бизнес

Ани Лорак показала фото сдавшей ее в интернат мамы

Популярная украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) опубликовала на своей станице в Instagram фотографию со своей мамой Жанной Васильевной.
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Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости".
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